الجمعة 11 آب 2023
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الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

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الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى
أدى آلاف المصلين الفلسطينين صلاة الفجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتة، ضمن حملة الفجر العظيم.

وشهدت باحات المسجد الأقصى تواجد حشد كبير من المصلين لأداء صلاة الفجر، داخل المصليات المسقوفة وفي باحات المسجد.اضافة اعلان

وشارك في أداء صلاة الفجر في الأقصى خلف الشيخ يوسف ابو سنينة عائلات مقدسية بينها أطفال ونساء، قاموا بإعمار جنبات المسجد.

وشهدت باحات الأقصى بعد صلاة الفجر حلقات الذكر والصلاة على الرسول، وتقديم الضيافة من مشروبات ساخنة للمصلين والإفطارات الجماعية.

وواصلت قوات الاحتلال بالقدس المحتلة عرقلة المصلين المتوافدين لتأدية صلاة الفجر بالمسجد الأقصى من جهة باب حطة وأبواب المسجد المبارك والتضييق عليهم.

وتواصل الجماعات الاستيطانية استهداف المسجد الأقصى المبارك بدعمٍ كامل من حكومة الاحتلال الصهيونية، وسط دعوات بتكثيف الرباط في الأقصى وتصعيد المقاومة، لإفشال مخططات الاحتلال.

وحذرت أوساط مقدسية من أن هدم المسجد الأقصى أصبح مشروعا لدى الجمعيات الاستيطانية المتطرفة، التي تسابق الزمن لتنفيذ مخططاتها التهويدية تجاه المسجد الأقصى.
وشددت أن الرباط بالمسجد الأقصى المبارك يفشل مخططات الاحتلال الصهيوني، مطالبًا بخطوات سياسية تصعيدية لقادة الأمة العربية والإسلامية تجاه جرائم الاحتلال بالأقصى، لافتًا إلى أن الاحتلال الصهيوني يخشى ردات الفعل الشعبية، وعمليات المقاومة البطولية.
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