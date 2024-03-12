الثلاثاء 12 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعويض الشعوب عن حقب الاستعمار والاحتلال

hq720
أ.د محمد مصالحه
ان هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بقيادة نتنياهو وعصابته المتطرفه تعتبر سابقه اجراميه خطيره على المستوى الدولى يجب أن لا تمر بلا محاسبه ومساءله..... وإذ يدفع الشعب الفلسطيني من دماء أبناءه هذه الخسائر الباهظه عبر تدمير كل منجز اقتصادي وعلمي وخدمي وثقافي حققه خصوصا في غزه..فاءن  الأمر جلل ويستدعى التذكير بما طرح عام ٢٠٠٩ حين طالبت ليبيا في سابقه هي الأولى من نوعها من إيطاليا تعويضات عما قارفته سلطاتها الاستعماريه أثناء احتلالها لليبيا من جرائم بحق الشعب الليبي وقد انتزعت من إيطاليا  اعترافا واعتذارا عن جرائمها  ومبلغا رمزيا قدره ٦ مليارات دولار.تقريبا....بل وارى ان هذا ينسحب على كل الدول المستعمره والمحتله لشعوب العالم الثالث  كما طالب الزعيم الافر يقي مانديلا من هذه الدول بمثل هذه التعويضات  والاعتذارات لقاء ما لحق بالشعوب المنكوبه من استعباد واذلال جراء جرائمها واستغلال مواردها على مدى عقود طويله.وهذا ينطبق على كل شعوب اسيا وأفريقيا وامريكا الجنوبيه. اضافة اعلان

وتطرح الجريمة الصهيونيه غير المسبوقه في طبيعتها وتفاصيلها وادواتها بحق الشعب الفلسطيني هذه القضيه من جديد...فلم يعد الأمر يقتصر على إنهاء الاحتلال او الاستعمار فحسب بل يجب أن يتعداه  بأن تتحمل هذه الدول أعباء وتكاليف الوفاء بحقوق الشعوب التى احتلتها او ماتزال تحتلها كما في الحالة الفلسطينيه ........ويمكن أن ينظر إلى   السابقه الليبيه مع الاستعمار الإيطالي نموذجا يحتذى به من جميع الإفطار والشعوب التي كابدت  وعانت من احتلال وبطش وظلم تلك الدول الاستعماريه وما فعلته في العراق وسوريا وفلسطين  والجزائر والجنوب اليمني في المنطقه العربيه...و.يمكن للمنظمات الاقليميه عربيا وأفريقيا واسياويا أن تتصدى لهذه المهمه....ومن الطبيعي أن ينظر البعض إلى هذا الطرح بانه صعب التحقيق...ولكن إذا ما تم البناء على التجربه الليبيه فان الشعب الفلسطيني جدير بالانصاف والعداله الدوليه بعد ان  تحمل ويتحمل منذ ٧٥ عاما من الخسائر البشريه ونهب الأرض والموارد مايستحق معه ليس فقط نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته وإنما التعويض العادل  عن كل ما حاق به واجياله المتعاقبه على أيدي الكيان الاسرائيلي.المحتل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder

التهجير باللباس الطبي!

05 تشرين الثاني 2023
placeholder Shorouq albaw

مليون و 394 ألف مشترك فعال في الضمان الاجتماعي

21 كانون الأول 2021
placeholder nooreddein khamaiseh

بعد البلاغ 46.. هل يُلغى حفل عمرو دياب في العقبة؟

12 تشرين الأول 2021
placeholder محمد أحمد الزواوي

لن تنتهي الجائحة بدون لقاحات

26 كانون الثاني 2021
placeholder ahmad.abushreaa

العولمة وتشكيل الجمهور

14 آب 2020
placeholder ahmad.abushreaa

التحول الرقمي والحفاظ على المياه

14 آب 2020
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

3 ملفات خطيرة في الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

طلبة بـ"العاشر" لا يقرأون ولا يكتبون!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تكرار المشهد سنويا

سلامة الدرعاوي |اليوم

كذبة الحلول العلمية والشراكات الإستراتيجية!

نضال المجالي |اليوم

هجوم رفح.. لا يكتمل العدوان والتهجير إلا به

سميح المعايطة |اليوم

المحتل تلميذ غبي

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات | منذ20 ساعة
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات |10 آذار 2024
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات |10 آذار 2024
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |09 آذار 2024
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |09 آذار 2024
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان
 
 