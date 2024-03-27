أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2555 طنا، منها 2055 طن خضار، و317 طن فواكه، و 182 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40-70 قرشا، والبصل الناشف بين 25-35، والبطاطا بين 40-50، والبندورة بين 8-20، والجزر بين 30-40، والخيار بين 40- 70، والزهرة بين 15-25، والليمون بين 25-50، والموز البلدي بين 60-80 قرشا.-(بترا)