السبت 06 نيسان 2024
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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم
خضار وفواكه -(أرشيفية)

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4656 طنا، منها 3602 طن خضار، و822 طن فواكه و231 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و 40 قرشا، البصل الناشف بين 25 و 35 قرشا، البطاطا 50 و85 قرشا، البندورة 8 و20 قرشا، الجزر 30 و40 قرشا، الخيار 40 و60 قرشا، الزهرة 10 و20 قرشا، الليمون 25 و50 قرشا والموز البلدي 50 و70 قرشا.-(بترا)

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