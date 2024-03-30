أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 2815 طنا، منها 2203 أطنان خضار، و245 طن فواكه، و 416 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 35 و60 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والبطاطا 40 و60 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 30 و40 قرشا، والخيار 30 و50 قرشا، والزهرة 10و20 قرشا، والليمون 25 و50 قرشا، والموز البلدي 50 و80 قرشا.- (بترا)