الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

ارتفاع الذهب وسط توقعات بوقف رفع أسعار الفائدة

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عالميا أمس مقتربة من أعلى مستوياتها في شهر، على وقع ترجيحات بوقف رفع أسعار الفائدة هذا العام عززتها مجموعة جديدة من البيانات الأميركية الضعيفة.

اضافة اعلان


حيث أظهرت بيانات صدرت خلال هذا الأسبوع نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أقل بقليل مما كان يتوقع خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما انخفض عدد الوظائف الشاغرة في اميركا إلى أدنى مستوى في ما يقرب من عامين ونصف خلال  شهر تموز (يوليو) الماضي، وسط  تباطؤ سوق العمل تدريجيا. 


وعلى الرغم من المكاسب التي حققها المعدن الأصفر هذا الأسبوع، فإنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري بنحو 1 %، حيث من المرتقب ان يحقق  الدولار أول ارتفاع شهري له في ثلاثة أشهر، وتتطلع عوائد سندات الخزانة الأميركية لارتفاعها الشهري الرابع بعد أن وصلت إلى مستويات عام 2007 الأسبوع الماضي.


وكان قد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية امس إلى نحو 1945 دولارا للأونصة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولار.


وعلى الرغم من مكاسب الذهب هذا الأسبوع فإنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري نحو 1 %، إذ يتطلع الدولار إلى أول ارتفاع شهري له في ثلاثة أشهر وتستعد عوائد سندات الخزانة الأميركية لارتفاعها الشهري الرابع بعد أن وصلت إلى مستويات عام 2007 الأسبوع الماضي.


وفي السوق المحلي استقرت أسعار الذهب امس، إذ بلغ سعر غرام الذهب من عيار24 لغاية الشراء 44.2 دينار، فيما بلغ لغاية البيع 46.8 دينار. 


وبلغ سعر غرام الذهب من عيار21 الذي يعد الأكثر طلبا لدى المواطنين 39.1 دينار لغاية الشراء، حينما بلغ  38.9 دينار لغاية البيع. 


في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لغاية الشراء 32.4 دينار مقابل 35.400 لغاية البيع.


وتوقع نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن يرتفع سعر الذهب عالميا في المرحلة القادمة في حال ما صدقت التحليلات بتوجه مجلس الاحتياط الفيدرالي الاميركي نحو تثبيت اسعار الفائدة. 


ولفت علان إلى ان العوامل الموجودة في الاسواق العالمية تشير كافة إلى ان اسعار الذهب سترتفع، مبينا بأنه من الممكن ان تلامس الاسعار حاجز ألفي دولار للاونصة الواحدة في نهاية شهر ايلول.


وفي سياق محلي آخر كشف علان " للغد" عن سحب النقابة مقترح السماح بعمل محال الذهب يوم الجمعة واصدار نشرة بأسعار الذهب لذلك اليوم، حيث قرر ان يبقى الجمعة يوم عطلة رسمية لسوق الذهب المحلي.


وحذر علان المواطنين من الاقبال على شراء الذهب في يوم الجمعة، حيث انه قد يكون هناك تلاعب في الاسعار من قبل المحال التي تعمل في يوم العطلة الرسمية بشكل غير مرخص، مؤكدا بأن النقابة بصدد وضع نظام رقابة بالشراكة مع الجهات المعنية على المحال التي تعمل يوم الجمعة .  


وفي ما يتعلق بالمعادن الاخرى تراجعت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.25 % إلى 24.55 دولار للأوقية، كما انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.10 %، ليبلغ نحو 978.84 دولار للأوقية على الرغم من توجه لتحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي.


وتراجع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.16 %، ليصل 1231.13 دولار للأوقية مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بحوالي 4 % 

 

اقرأ المزيد : 

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أحد محال القرطاسية في عمان - (أرشيفية)

قطاع المكتبات.. شكاوى من دخلاء على المهنة 02 أيلول 2023

دنانير اردنية

ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 39.695 مليار دينار حتى نهاية حزيران 01 أيلول 2023

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات - (أرشيفية)

"الضريبة" تمكن مختلف الجهات التحقق من براءة الذمة إلكترونيا 31 آب 2023

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

"رجال الأعمال" تشارك في اجتماع هيئة تنمية الصادرات السعودية 31 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
محل لبيع الذهب - (تعبيرية)

استقرار أسعار الذهب محليا لليوم الرابع

26 آب 2023
محل لبيع الذهب - (تعبيرية)

ارتفاع أسعار الذهب محليا ليوم الثلاثاء

22 آب 2023
محل لبيع الذهب

استقرار أسعار الذهب محليا لليوم الثالث

19 آب 2023
محل لبيع الذهب - (تعبيرية)

استقرار أسعار الذهب محليا لليوم الرابع

15 آب 2023
اقرأ أيضا
السوق المركزي

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

منذ8 ساعة
فصل الكهرباء - (تعبيرية)

مناطق لن تصلها الكهرباء في الشمال الأحد (أسماء)

منذ12 ساعة
افتتاح المركز التجاري العراقي بعمان قبل نهاية العام

افتتاح المركز التجاري العراقي بعمان قبل نهاية العام

منذ14 ساعة
الجغبير: الأولوية للمنتجات الأردنية في مقاصف المدارس

الجغبير: الأولوية للمنتجات الأردنية في مقاصف المدارس

منذ15 ساعة
637b75e8-محل-لبيع-الذهب-أرشيفية

39.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ16 ساعة
ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري

صناعة الأردن: 2.4 % مساهمة الصناعات الجلدية والمحيكات بالناتج المحلي الإجمالي

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

لكي نتجاوز مخاوف العطش

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

المسؤولية الغافية

ماهر أبو طير |اليوم

تطبيع نكبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

لماذا نجدد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

رعد التل |اليوم
ترجمات
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
 