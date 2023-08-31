ارتفاع الذهب وسط توقعات بوقف رفع أسعار الفائدة

عبدالرحمن الخوالدة

ارتفعت أسعار الذهب عالميا أمس مقتربة من أعلى مستوياتها في شهر، على وقع ترجيحات بوقف رفع أسعار الفائدة هذا العام عززتها مجموعة جديدة من البيانات الأميركية الضعيفة.

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حيث أظهرت بيانات صدرت خلال هذا الأسبوع نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أقل بقليل مما كان يتوقع خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما انخفض عدد الوظائف الشاغرة في اميركا إلى أدنى مستوى في ما يقرب من عامين ونصف خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، وسط تباطؤ سوق العمل تدريجيا.



وعلى الرغم من المكاسب التي حققها المعدن الأصفر هذا الأسبوع، فإنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري بنحو 1 %، حيث من المرتقب ان يحقق الدولار أول ارتفاع شهري له في ثلاثة أشهر، وتتطلع عوائد سندات الخزانة الأميركية لارتفاعها الشهري الرابع بعد أن وصلت إلى مستويات عام 2007 الأسبوع الماضي.



وكان قد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية امس إلى نحو 1945 دولارا للأونصة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولار.



وعلى الرغم من مكاسب الذهب هذا الأسبوع فإنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري نحو 1 %، إذ يتطلع الدولار إلى أول ارتفاع شهري له في ثلاثة أشهر وتستعد عوائد سندات الخزانة الأميركية لارتفاعها الشهري الرابع بعد أن وصلت إلى مستويات عام 2007 الأسبوع الماضي.



وفي السوق المحلي استقرت أسعار الذهب امس، إذ بلغ سعر غرام الذهب من عيار24 لغاية الشراء 44.2 دينار، فيما بلغ لغاية البيع 46.8 دينار.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار21 الذي يعد الأكثر طلبا لدى المواطنين 39.1 دينار لغاية الشراء، حينما بلغ 38.9 دينار لغاية البيع.



في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لغاية الشراء 32.4 دينار مقابل 35.400 لغاية البيع.



وتوقع نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن يرتفع سعر الذهب عالميا في المرحلة القادمة في حال ما صدقت التحليلات بتوجه مجلس الاحتياط الفيدرالي الاميركي نحو تثبيت اسعار الفائدة.



ولفت علان إلى ان العوامل الموجودة في الاسواق العالمية تشير كافة إلى ان اسعار الذهب سترتفع، مبينا بأنه من الممكن ان تلامس الاسعار حاجز ألفي دولار للاونصة الواحدة في نهاية شهر ايلول.



وفي سياق محلي آخر كشف علان " للغد" عن سحب النقابة مقترح السماح بعمل محال الذهب يوم الجمعة واصدار نشرة بأسعار الذهب لذلك اليوم، حيث قرر ان يبقى الجمعة يوم عطلة رسمية لسوق الذهب المحلي.



وحذر علان المواطنين من الاقبال على شراء الذهب في يوم الجمعة، حيث انه قد يكون هناك تلاعب في الاسعار من قبل المحال التي تعمل في يوم العطلة الرسمية بشكل غير مرخص، مؤكدا بأن النقابة بصدد وضع نظام رقابة بالشراكة مع الجهات المعنية على المحال التي تعمل يوم الجمعة .



وفي ما يتعلق بالمعادن الاخرى تراجعت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.25 % إلى 24.55 دولار للأوقية، كما انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.10 %، ليبلغ نحو 978.84 دولار للأوقية على الرغم من توجه لتحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي.



وتراجع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.16 %، ليصل 1231.13 دولار للأوقية مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بحوالي 4 %

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