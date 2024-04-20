البندورة بـ6 قروش والبطاطا بـ35 في السوق المركزي

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4357 طنا، منها 3396 طن خضار، و737 طن فواكه، و 222 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20-30 قرشا، والبصل الناشف 18-25 قرشا، والبطاطا 35-55 قرشا، والبندورة 6-10 قروش، والجزر 25-35 قرشا، والخيار 10-25 قرشا، والزهرة 10-20 قرشا، والليمون 35-50 قرشا، والموز البلدي 50-75 قرشا.-(بترا)