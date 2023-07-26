النقل البري تسمح للرؤوس القاطرة بالعمل ضمن النقل المبرد مع دول الخليج

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قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات بأن الهيئة قررت السماح لأي رأس قاطر (موديل ٢٠٠٤ فما فوق) وبغض النظر عن النمط الذي يعمل عليه بالسماح له بالعمل على نمط النقل المبرد حتى نهاية العام الجاري 2023.وأوضح الوريكات في بيان صحافي أصدرته الهيئة اليوم الاربعاء، أن قرار الهيئة جاء نظرا لقرب نفاذ قرار المملكة العربية السعودية بعدم دخول الشاحنات التي يزيد عمرها عن ٢٠ سنه اعتبارا من 1 /8 /2023.ونوه الى :" انه وبعد دراسة واقع الحال للقطاع العامل على النقل الخارجي باتجاه دول الخليج العربي من خلال المعابر البرية والمراكز الحدودية مع المملكة العربية السعودية، تبين ان القطاع الأكثر تأثراً بعد نفاذ القرار السعودي مع نهاية الشهر الجاري، سيكون نمط النقل المبرد، وعليه فقد ارتأت الهيئة السماح لأي رأس قاطر من موديل ٢٠٠٤ فما فوق وبغض النظر عن النمط الذي يعمل عليه بالعمل على نمط النقل المبرد حتى نهاية العام الجاري.وبين الوريكات أن الحكومة الأردنية إتخذت إجراءات عدة سابقاً، منها قرار مجلس الوزراء الصادر في منتصف شهر نيسان الماضي بناء على توصية مجلس ادارة الهيئة والهادف الى رفع عمر رأس القاطر بالتسجيل لأول مرة والتي مضى على صنعها اقل من ٨ سنوات بدلاً من ٥ سنوات وهو العمر التشغيلي الذي كان معمولا به سابقا، وذلك لإعطاء فرصة للناقلين العاملين على كافة انماط نقل الشحن لتحديث اسطولهم لغايات رفع مستوى السلامة على الطرق وتمكينهم من العمل على النقل الخارجي مع دول الجوار ضمن العمر التشغيلي المسموح به وتماشيا مع الاتفاقيات المعتمدة من جامعة الدول العربية.