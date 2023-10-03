"زين" تقدم دعماً إضافياً لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام لمصاريف سكن الشابات

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قدّمت شركة زين الأردن دعماً لمصاريف سكن الشابات اليتيمات المستفيدات من المنح التعليمية التابعة لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام.وجاء هذا الدعم النقدي بقيمة 10 آلاف دينار أردني استكمالاً لدعم زين المتواصل لصندوق الأمان في إطار برامج الشركة لإدارة الاستدامة، حيث قامت زين وعلى مدار اثني عشر عاماً على التوالي بدعم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام من خلال تغطية تكاليف المنح الدراسية الجامعية لعدد من الأيتام المنتفعين من الصندوق، إذ وصل عدد الشباب والشابات المستفيدين من دعم الشركة لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام منذ العام 2011 وحتى نهاية العام 2023 إلى حوالي 150 مستفيد ومستفيدة.وقدمت شركة زين الأردن دعمها هذا بمناسبة ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله الذي صادف 31 من شهر آب الماضي. كما عبرت الشركة عن اعتزازها بالشراكة الممتدة والمثمرة مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام والبرامج المشتركة التي تصب في خدمة الأيتام الشباب، وجدّدت الشركة تأكيدها على الاستمرار في مساندة جهود الصندوق بما يحقق أهدافه ورسالته النبيلة والاستمرار في دعم الشابات والشباب الأيتام بما يضمن تحسين فرصهم وتمكينهم بالمهارات اللازمة ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.وثمّن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام هذه البادرة الكريمة من شركة زين والتي تعكس إيمان الشركة برسالة الصندوق لضمان مستقبل كريم للشباب والشابات الأيتام بعد تخرّجهم من دور الرعاية، ليصبحوا أفراداً منتجين في مجتمعاتهم من خلال مختلف برامج التعليم والدعم.وكان صندوق الأمان قد تأسس عام 2006 تحت اسم جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كجمعية خيرية غير ربحية بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، ويهدف الصندوق من خلال برامج التعليم والتأهيل إلى تأمين مستقبل الأيتام. واستفاد من صندوق الأمان منذ تأسيسه حتى الآن 4762 يتيماً من جميع محافظات المملكة، تخرج من بينهم 3360 وبدأوا حياتهم العملية.