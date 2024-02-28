الأربعاء 28 شباط 2024
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صناعة الأردن تعقد ورشة تعريفية بمشروع دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة

صناعة الأردن تعقد ورشة تعريفية بمشروع دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة
صناعة الأردن تعقد ورشة تعريفية بمشروع دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة
عقدت وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الاردن ورشة تعريفية بمشروع دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والذي يتم تنفذه بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالاضافة لاستعراض بعض الخدمات الفنية الاخرى التي تقدمها الغرفة في مجال كفاءة الطاقة حيث خصصت هذه الورشة لقطاعي الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والصناعات الجلدية والمحيكات، والتي عقدة برعاية ممثلين القطاعين حيث اكد المهندس احمد البس ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل باهمية تحسين كفاءة الطاقة في المنشات الصناعية واثره في خفض كلف الانتاج، وضرورة الاستفادة من الخدمات المقدمة في هذا المجال ،كما وذكر بعض الاجراءات العامة التي شكل تنفيذها قصة نجاح لعدد من المصانع المشاركة في المراحل السابقة من المشروع، ومن جانبه اكد المهندس ايهاب القادري ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بأهمية اجراء دراسات التدقيق الطاقي وتنفيذ الاجراءات الواردة فيها في رفع كفاءة الطاقة وفي تطوير وخفض الكلف الانتاجية في المنشات الصناعية خصوصا لدى بعض القطاعات والتي تعتبر كلف الطاقة فيها مرتفعة وتشكل مدخلاً رئيسياً من مدخلات الانتاج، كما اكد ممثلين القطاعين على اهمية تنمية وتطوير القطاعين حيث تبلغ نسبة الصادارات الى 43 % من مجمل الصادارت الصناعية.اضافة اعلان

من جانبها قدمت المهندسة لينا مبيضين مديرة المشاريع في صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية عرضاً تعريفاً بمشروع دعم تنقيات كفاءة في القطاع الصناعي المنفذ من قبل الصندوق بالشراكة مع غرفة صناعة الاردن، وعرضت الخدمات الفنية والمالية التي يقدمها المشروع ، وابرز الانجازات التي تحققت في المراحل السابقة من المشروع ، بالاضافة الى شروط المشاركة التي تم تعديلها موخرا وآلية تنفيذ المشروع ، واشارت ايضاً الى استمرار باب تقديم الطلبات للمصانع الراغبة في المشاركة بالمشروع في هذه المرحلة والتي يتم استقبالها من قبل غرفة صناعة الاردن، كما ذكرت ابرز القرارات التي اتخذتها لجنة ادارة الصندوق موخرا والتي جاءت  انطلاقا من الاهمية الكبيرة لاجراء دراسات التدقيق الطاقي وتنفيذ اجراءات كفاءة في القطاع الصناعي الواردة في الدراسة، من خلال تغطية كافة تكاليف دراسة التدقيق الطاقي بالاضافة الى تغطية فوائد القرض المقدم لتنفيذ الاجراءات وبسقف يصل الى 350 الف دينار.

كما قدم المهندس معن عياصرة مدير وحدة الطاقة والاستدامة البيئية استعراضاً عن ابرز الخدمات التي تقدمها الوحدة في مجال كفاءة الطاقة بالاضافة الى التعريف باهمية ادارة كفاءة الطاقة، والتعريف ببعض المشاريع التي تنفذها الوحدة في هذا المجال، وقدم شرحاً باهمية تحقيق مبادئ كفاءة الطاقة وما هي نسب التوفير التي ممكن تتحقق من خلالها، كما دعى جميع المصانع المشاركة الى تقديم طلبات لمشروع دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والمشاريع التي سيتم تفيذها واستقبال طلبات المشاركة فيها من خلال الوحدة.

وقد شهدت الورشة مشاركة واسعة من قبل المصانع المشاركة، والاجابة على جميع الاسئلة والاستفسارات من المصانع المشاركة في الورشة، كما ستعقد خلال الاسابيع القادمة عدد من الورش تستهدف قطاعات صناعية اخرى.
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