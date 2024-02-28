صناعة الأردن تعقد ورشة تعريفية بمشروع دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة

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من جانبها قدمت المهندسة لينا مبيضين مديرة المشاريع في صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية عرضاً تعريفاً بمشروع دعم تنقيات كفاءة في القطاع الصناعي المنفذ من قبل الصندوق بالشراكة مع غرفة صناعة الاردن، وعرضت الخدمات الفنية والمالية التي يقدمها المشروع ، وابرز الانجازات التي تحققت في المراحل السابقة من المشروع ، بالاضافة الى شروط المشاركة التي تم تعديلها موخرا وآلية تنفيذ المشروع ، واشارت ايضاً الى استمرار باب تقديم الطلبات للمصانع الراغبة في المشاركة بالمشروع في هذه المرحلة والتي يتم استقبالها من قبل غرفة صناعة الاردن، كما ذكرت ابرز القرارات التي اتخذتها لجنة ادارة الصندوق موخرا والتي جاءت انطلاقا من الاهمية الكبيرة لاجراء دراسات التدقيق الطاقي وتنفيذ اجراءات كفاءة في القطاع الصناعي الواردة في الدراسة، من خلال تغطية كافة تكاليف دراسة التدقيق الطاقي بالاضافة الى تغطية فوائد القرض المقدم لتنفيذ الاجراءات وبسقف يصل الى 350 الف دينار.كما قدم المهندس معن عياصرة مدير وحدة الطاقة والاستدامة البيئية استعراضاً عن ابرز الخدمات التي تقدمها الوحدة في مجال كفاءة الطاقة بالاضافة الى التعريف باهمية ادارة كفاءة الطاقة، والتعريف ببعض المشاريع التي تنفذها الوحدة في هذا المجال، وقدم شرحاً باهمية تحقيق مبادئ كفاءة الطاقة وما هي نسب التوفير التي ممكن تتحقق من خلالها، كما دعى جميع المصانع المشاركة الى تقديم طلبات لمشروع دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والمشاريع التي سيتم تفيذها واستقبال طلبات المشاركة فيها من خلال الوحدة.وقد شهدت الورشة مشاركة واسعة من قبل المصانع المشاركة، والاجابة على جميع الاسئلة والاستفسارات من المصانع المشاركة في الورشة، كما ستعقد خلال الاسابيع القادمة عدد من الورش تستهدف قطاعات صناعية اخرى.