لقاء تجارة بينية لجمعية الرخاء

اضافة اعلان

استضافت مجموعة حمادة، امس، بمقرها لقاء للتجارة البينية لأعضاء جمعية الرخاء لرجال الأعمال للتشبيك بين أصحاب الأعمال والشركات.وحسب بيان للجمعية، قال مدير عام المجموعة رائد حمادة، إن اللقاء يسعى إلى تعزيز التجارة البينية ومد جسور التواصل بين رجال الأعمال وتبادل الخبرات والتجارب، بهدف الوصول إلى شراكات تنعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الفرص الاستثمارية متاحة ومتوفرة بالمملكة وأن بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية يحتاج إلى مزيد من التواصل بين أصحاب الأعمال، بما ينعكس على توليد فرص العمل وتوسيع الاستثمارات.بدوره، أكد رئيس الجمعية رسمي الملاح أهمية التواصل والتعاون بين رجال الأعمال بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل. وبين أن جمعية الرخاء تعمل على تنظيم اللقاءات والمعارض والمؤتمرات لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات التجارية بين رجال الأعمال لتنمية الاقتصاد وإيجاد فرص عمل. ولفت إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتسخير الإمكانات لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات وترويج الأردن كوجهة استثمارية مميزة تزخر بالفرص.يشار إلى أن جمعية الرخاء تأسست عام1997، وتضم 250 عضوا يمثلون مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.