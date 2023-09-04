الإثنين 04 أيلول 2023
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مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
انخفض مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليوم الاثنين، بنسبة 0.17 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2409.

وأغلقت البورصة على تداول 3.9 مليون سهم، موزعة على 2486 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار.اضافة اعلان

وانخفضت أسعار أسهم 17 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى. (بترا)
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