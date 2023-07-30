الأحد 30 تموز 2023
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ورشة عمل في وزارة النقل عن جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

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جانب من ورشة عمل عن جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

نظمت وزارة النقل اليوم الاحد برعاية امين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني وبالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز ورشة عمل لعرض آخر مستجدات معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز ونموذجها الجديد وبحضور المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز د.ابراهيم الروابدة، ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات التوعية التي يعقدها المركز بالتعاون مع المؤسسات الرسمية لاطلاع كوادرها على اهداف الجائزة ونموذجها الجديد للتميز ومفاهيمها ومعاييرها.اضافة اعلان
وقالت أمين عام الوزارة ان جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية أعطت فرصة للتنافسية في العمل والانجاز وتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع العام وأكدت على حرص الوزارة على المشاركة في الجائزة والمضي قدماً للارتقاء بالأداء، وحثت على ضرورة تجذير مفاهيم التميز في وزارة النقل وتطوير آطر التعاون لخدمة هذا التوجه.

بدوره وضح د. إبراهيم الروابدة نموذج التميز الأردني الذي تكمن أهدافه بتمكين الجهات الحكومية من تلبية متطلبات المواطنين للحصول على خدمات حكومية بمستوى جودة أفضل وتوفير خارطة طريق جديدة للمؤسسات الحكومية ساعية إلى مستويات أداء أفضل في ظل زيادة مستوى التميز داخل المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى أهمية الجائزة ودورها في مجال التحفيز والتحسين والتطوير للإدارة الأردنية وضرورة ربط النتائج بالقدرات.
وفي نهاية الدورة أثنت التهتموني على دور مركز الملك عبدالله الثاني للتميز في توعية واثراء معلومات موظفي القطاع العام.
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