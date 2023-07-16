الأحد 16 تموز 2023
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وفد ملتقى الأعمال يبحث مع رجال أعمال في رام الله تعزيز التجارة البينية

وفد ملتقى الأعمال يبحث مع رجال أعمال في رام الله تعزيز التجارة البينية
وفد ملتقى الأعمال يبحث مع رجال أعمال في رام الله تعزيز التجارة البينية
دعا السفير الأردني لدى فلسطين عصام البدور رجال الأعمال الفلسطينيين إلى زيارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات التي تقدمها العقبة الاقتصادية للمستثمرين لاسيما رجال الأعمال الفلسطينيين.اضافة اعلان
وأكد السفير خلال لقاء أعمال في مقر  غرفة تجارة وصناعة رام الله حضره وفد ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الفلسطينية عبده إدريس ومحافظ رام الله ليلى غنام ورئيس  غرفة صناعة وتجارة رام الله عبد الغني العطاري، أن الأردن يزخر بالفرص الاستثمارية ويحظي ببيئة استثمارية جاذبة وقوانين استثمار عصرية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي عتمة سعي الملتقى لتسويق الأردن والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي يتمتع بها الأردن ودعم الجهود التي تصب في صالح زيادة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين والتشبيك بين رجال الأعمال وبناء شراكات اقتصادية تؤسس لمشاريع بين البلدين.
وقال عتمة إن رجال الأعمال في الأردن وفلسطين اتفقوا على أهمية تعزيز التجارة البينية ومنح الأولية لمنتجات البلدين في التبادل التجاري.
وأشار عتمة إلى متانة العلاقات بين الاردن وفلسطين عاى كافة الصعد والتي أرسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس دولة فلسطين محمود عباس.
وأعرب عتمة خلال اللقاء أن مدينة رام الله تشكل عصب الاقتصاد الفلسطيني وأن تبادل الزيارات واللقاءات بين رجالي رجال الأعمال سيؤدي إلى رفع التبادل التجاري بين البلدين لمستويات قياسية، منوها إلى أن التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين لايعبر عن حجم العلاقات والروابط بين البلدين.

وشارك وفد ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني في فعاليات مؤتمر التمكين الاقتصادي الرابع في مدينة الخليل الثلاثاء الماضي وأجرى لقاءات قطاعية مع رجال أعمال في نابلس والخليل ورام الله جرى خلالها بحث كيفية زيادة التبادل التجاري، وأهمية التكامل بين رجال الأعمال في البلدين، بحيث تعطى الأولوية لمنتجات الأعضاء في التبادل التجاري واستمرار اللقاءات والمشاركة الفاعلة في المعارض والمؤتمرات التي ينظمها رجال الأعمال في البلدين الشقيقين 
يشار إلى أن الملتقى الذي تأسس عام 2011، هو جمعية مستقلة غير ربحية تهدف الى خدمة الاقتصادين الأردني والفلسطيني، وتعزيز التعاون بين رجال أعمال البلدين، ونظرائهم في الدول المختلفة.
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