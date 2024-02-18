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الأحد 18 شباط 2024
4:30 م
3860 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل مساء السبت
ساعة كهرباء
بلغ الحمل الكهربائي المسجل مساء أمس السبت 3860 ميجا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
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وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجا واط خلال آب الماضي.
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