الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3860 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل مساء السبت

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ساعة كهرباء
بلغ الحمل الكهربائي المسجل مساء أمس السبت 3860 ميجا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.اضافة اعلان

وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجا واط خلال آب الماضي.
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