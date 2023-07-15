السبت 15 تموز 2023
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40 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

b759a61d-ذهب
ذهب
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 40 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.30 دينار لجهة البيع.اضافة اعلان
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 47 دينارا و 35.60 دينار على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 276 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 315 دينارا.
ووصف الطلب على الذهب بالسوق المحلية بأنه "متوسط"، لكنه أكثر تحسنا عن الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك.
وأشار علان إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة عند 1926 دولارا للأونصة الواحدة.- (بترا)
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