39.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

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بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 39.30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.60 دينار لجهة البيع.وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 46.30 و 34.90 دينار على التوالي.وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 277 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 315 دينارا.وأوضح علان في تصريح لــ (بترا)، أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية تحسن بشكل بسيط قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، متوقعا ان يزداد خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع مناسبات اجتماعية اعتيادية بموسم الصيف، وعودة المغتربين من الخارج.وأشار علان إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة عند 1920 دولارا للأونصة الواحدة.