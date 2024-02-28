الأربعاء 28 شباط 2024
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أحدهما مات انتحارا والآخر بنوبة قلبية.. زيارة زوجين لحديقة حيوانات تتحول لمأساة

أشخاص يتجولون بحديقة للحيوانات في الهند
أشخاص يتجولون بحديقة للحيوانات في الهند

قال موقع NDTV الهندي في تقرير نشره يوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024 إن حادثاً مأساوياً لأسرة هندية، حدث في الأيام الماضية، حيث بدأ زوجان هنديان من مدينة غازي آباد الهندية يومهما بزيارة إلى حديقة الحيوان. ولكن بعد أقل من 24 ساعة، كان الزوجان في عداد الموتى.

حيث توفي الزوج أبهيشيك أهلواليا البالغ من العمر 25 عاماً بسبب نوبة قلبية، لكن زوجته أنجالي عجزت عن تحمل هول الصدمة فماتت منتحرة بعد أن قفزت من الطابق السابع.

حادث مأساوي لأسرة هندية

قال أفراد أسرة أبهيشيك وأنجالي إن الزوجين تزوجا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وفي يوم الإثنين 26 فبراير/شباط، قرر الزوجان زيارة حديقة حيوان في دلهي. قال أقارب الزوجين إن أبهيشيك بدأ يشعر بالتعب في صدره داخل الحديقة. اتصلت أنجالي بأصدقائه، واصطُحب الشاب في البداية إلى مستشفى غورو تيغ بهادور، ثم أُحيل إلى مستشفى سافدارجونج.

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وأعلن الأطباء وفاة أبهيشيك في وقت لاحق من ذلك اليوم. وقالوا إنه توفي بسبب إصابته بنوبة قلبية.

 

وصلت جثته إلى منزل الزوجين في منطقة فيشالي بمدينة  غازي آباد في حوالي الساعة التاسعة مساء.

 

لم تستطِع أنجالي تحمل هول صدمة وفاة الزوج، فهرعت إلى شرفة شقتها بالدور السابع وقفزت منها. اصطُحبت الزوجة بسرعة إلى مستشفى ماكس في فيشالي، بعد إصابتها بإصابات خطيرة. وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط، لفظت أنجالي أنفاسها الأخيرة.

من جانبها، قالت بابتا، إحدى قريبات أبهيشيك: "بعد أن أُعيدت جثته إلى البيت، جلست بجانبها تنتحب. ثم فجأة نهضت وركضت نحو الشرفة. فهمت أنها كانت سوف تقفز. فركضت وراءها، ولكن قبل أن أتمكن من إيقافها، قفزت".

كذلك قال قريب آخر للزوج المتوفى يدعى سانجيف إن أبهيشيك اصطُحب في البداية إلى مستشفى  غورو تيغ بهادور، التي تبعد حوالي 20 كيلومتراً عن حديقة الحيوان. وأوضح: "أبلغوا أصدقاء أبهيشيك بأن يصطحبوه إلى مستشفى سافدارجونج. وصلْت إلى هناك أيضاً. وتحدثت مع الطبيب. أبلغني أنهم فعلوا ما بوسعهم، لكنهم فشلوا في إنقاذه".

يسلط الحادث المأساوي لوفاة الشاب البالغ من العمر 25 عاماً، مرةً أخرى الضوء على الارتفاع المقلق في أعداد الشباب الذين يموتون بسبب النوبات القلبية.

 

تتعدد الأسباب وراء هذه الظاهرة في الهند؛ فبداية من فعاليات رقص الجربا ومروراً بمواكب الزواج، ووصولاً إلى الأنشطة المحمومة في صالات الألعاب الرياضية، شهدت العديد من الحوادث انهيار شباب ثم وفاتهم بسبب نوبات قلبية، وذلك خلال العامين الماضيين.

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