الذكاء الاصطناعي يترجم مقطع من مسرحية "مدرسة المشاعبين"- فيديو

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جزءاً من أشهر مسرحية كوميدية في مصر هي "مدرسة المشاغبين، مترجما للغة الإنجليزية بالذكاء الاصطناعي، ما أثار تفاعلا.



ونشر أحد صناع المحتوى مقطع الفيديو معلقا عليه بالقول: "مسرحية مدرسة المشاغبين .. تم تحويل اللغة إلى الانجليزية بنفس نبرات الصوت بواسطة الذكاء الصناعي، فكان المشهد بهذا الشكل"، وفقا لروسيا اليوم.

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كما أعاد الممثل المصري نبيل الحلفاوي نشر الفيديو، وقال معلقا: "لو المسرحية كلها اترجمت كده بأداء أبطالها واتصدرت بره بشكل أو آخر من خلال منصات أجنبية مثلا.. احتمال تعمل "Hit" وعادل وسعيد ويونس يكتسحوا الكوميديانات الأجانب".



وتفاعل النشطاء في منصة "إكس" مع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "حد من المبدعين يتبنى الفكرة وينفذها وينشرها في السوشيال ميديا".

وأضاف آخر: "صحيح بالنسبة لي الدبلجة الإنجليزية ضحكتني أكثر.. هي مسرحية بأبطالها أسطورية لن تتكرر.. وفي كل مرة أشوفها اضحك وكأني أول مرة أشوفها".



تم تحويل اللغة إلى الانجليزية بنفس نبرات الصوت بواسطة الذكاء الصناعي ، فكان المشهد بهذا الشكل .. مسرحية مدرسة المشاغبين ..تم تحويل اللغة إلى الانجليزية بنفس نبرات الصوت بواسطة الذكاء الصناعي ، فكان المشهد بهذا الشكل .. pic.twitter.com/hufruIq8wg February 29, 2024



فيما كتب آخر بتعليقه: "بس محتاجة سيناريو إنجليزي..الترجمة حرفية مش حلوة ومش بتوصل الإفيه".