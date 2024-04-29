الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستخدمو "آيفون" يشتكون من مشاكل في "Apple ID"

Apple ID
Apple ID
اشتكى بعض مستخدمي "آيفون" من عطل مفاجئ تسبّب بتسجيل الخروج من حسابات "أبل"

(Apple ID) الخاصة بهم، وعند محاولة إعادة تسجيل الدخول طُلب منهم إعادة تعيين كلمات المرور.اضافة اعلان

وقال بعض المستخدمين إنهم اضطروا إلى إدخال رمز مرور الهاتف الخاص بهم للاتصال بآي كلاود، كما اضطر بعض المستخدمين الذين يفعّلون ميزة "حماية الجهاز المسروق" (Stolen Device Protection)، وهي ميزة أمنية أضافتها الشركة حديثاً إلى هواتف "آيفون"، إلى الانتظار لمدّة ساعة تقريباً قبل أن يتمكّنوا من تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حساب "أبل".

ولم تصرّح "أبل" بوجود أيّ مشكلات تتعلق بنظامها أو خوادمها على نحو رسمي حتى الآن، ولا يُعرف على وجه الدقة إن كانت تلك الشكاوى فردية أم واسعة النطاق. ووفقًا لما ذكره أحد الأشخاص العاملين في الدعم الفني لشركة "أبل" فإن تلك المشكلات قد ترجع إلى "إضافة تحسينات أمنية عشوائية" في بعض الأحيان إلى الحسابات.

واشتكى مستخدمون آخرون من اضطرارهم إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بالتطبيقات الخارجية المرتبطة بحساب "أبل" مثل تطبيقات البريد الإلكتروني على سبيل المثال.

يُذكر أن إعادة تعيين كلمات المرور لم تكن إجبارية على كافة المستخدمين، لكنها كانت اقتراحاً من "أبل" قبل إجراء تسجيل الدخول.

ومن المقرر أن تصدر "أبل" بياناً لتوضيح أسباب تلك المشكلات، خاصةً مع زيادة مخاوف المستخدمين بشأن أمان حساباتهم الخاصة.
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