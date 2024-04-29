ملياردير هندي يتزوج عارضة أزياء شهيرة في الأهرامات (فيديو+ صور)

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واحتفل جين، 34 عاما، بزفافه على هاموند، 32 عاما، على مدار 4 أيام في العديد من المناطق الأثرية بالقاهرة، بحضور 130 ضيفا.وكانت الليلة الافتتاحية في قصر محمد علي، تحت شعار "القاهرة الحديثة"، حضرها شخصيات مهمة، منهم لانس باس وزوجه مايكل تورشين، وروبن ثيك وزوجته أبريل لوف جيري، والمستثمر كيفن أوليري وزوجته ليندا، والمؤثرة سيرينا كريجان، والعديد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين.وكشف زاهي حواس وزير الآثار المصري السابق، تفاصيل حفل الزفاف، حيث قال إن أنكور جين صديقه، لذلك دعاه لإقامة حفل زفافه في مصر، مشيرا إلى أن الأمر كان أشبه بالمهرجان المصري على أعلى مستوى.وأضاف حواس: "أول يوم كان في قصر محمد علي باشا، وثاني يوم أقام حفلا ضخما بالمتحف المصري الكبير، واليوم الثالث نظم حفلا مكان حفلات الصوت والضوء، وهو المكان الذي عقدا فيه عقد الزفاف، ثم انتقل الحفل إلى منطقة البانوراما بالهرم، وفي اليوم الرابع أقاما حفلا في جزيرة أبو الدهب".وأنكور جين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيلت ريوردز"، وبرنامج "كايروس" الأول من نوعه الذي يسمح للمستأجرين بكسب نقاط على الإيجار وبناء طريق نحو ملكية المنازل.أما زوجته إريكا هاموند فهي عارضة أزياء ومدربة لياقة بدنية كما أنها من نجوم المصارعة الحرة بالولايات المتحدة. RT