الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لتواصل بثاً عبر «تيك توك».. أم تترك طفلها نازفا من رأسه

التيكتوكر "كاراجول"
التيكتوكر "كاراجول"

أثارت امرأة تركية غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أهملت تعرض طفلها لإصابة بالغة في رأسه، لتواصل البث المباشر مع متابعيها عبر منصة تيك توك.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحف محلية تركية، تعرّض ابن التيكتوكر "كاراجول" لحادث في المنزل؛ إذ ارتطم رأسه بالباب، خلال بث والدته المباشر عبر"تيك توك"، وتسببت الحادثة بإصابة الطفل بنزيف، إلا أن والدته رفضت إغلاق البث، وتابعت الحديث مع متابعيها.

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وفي الفيديو المتداول، تعرض الأم الدماء المتناثرة في المنزل، بينما حلمت طفلها الذي كان يبكي بين يديها.


وبعد أن حثّها المتابعون على إغلاق البث المباشر والاهتمام بطفلها، قالت إنها طلبت له الإسعاف.


وأغضب تصرف الأم مشاهدي البث الذين وصل عددهم لأكثر من 1300، واصفينها بأبشع وأقسى العبارات، عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة.


وبعد انتشار الفيديو كالنار في الهشيم، تدخلت السلطات التركية، وأجرت تحقيقا مع صاحبة الحساب؛ إذ تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، بعد اتهامها بارتكاب جريمة الإصابة العمد، وتحريض الجمهور على الكراهية والعداوة والإذلال. وكالات

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