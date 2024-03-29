السعودية.. ظهور معتمر "عملاق" في الحرم المكي يشعل تفاعلا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لشخص فارع الطول يؤدي مناسك العمرة في الحرم المكي برمضان 2024 الأمر الذي أثار تفاعلا.

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مقطع الفيديو للمعتمر الذي وصفه نشطاء بـ"العملاق" تداولته وسائل إعلام سعودية رسمية ومحلية دون تقديم تفاصيل إضافية عن جنسية المعتمر المقصود أو معلومات عن طوله بالضبط.







معتمر عملاق يظهر في الحرم المكي في مكة المكرمة pic.twitter.com/UYoNm7JeUw — حاتم بن عبدالعزيزالشبيلي (@hatem696) March 28, 2024

ويأتي تداول مقطع الفيديو مع دخول شهر رمضان 2024 يومه الـ19 صباح الجمعة واستمرار توافد مئات الآلاف من المعتمرين لأداء مناسكهم في الحرم.

معتمر يلفت الانتباه بطول قامته : pic.twitter.com/4mpBoLLPCd — محمد الفيصل (@Mooh32a) March 29, 2024

وتتوجه الأنظار إلى تحري هلال عيد الفطر 2024 إذ سيكون هناك دول إسلامية ستصوم رمضان 30 يرما وأخرى 29 وفقا للحسابات الفلكية التي أوردها مركز الفلك الدولي في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، الخميس. (سي أن أن)