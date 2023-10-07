السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تعرّف على أفضل 20 مكانا في العالم للسفر والسياحة

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جزيرة بورا بورا في بولينيزيا الفرنسية
كشف تقرير جديد لمجلة "فوربس" عن أفضل 20 مكانا في العالم للسفر، وهو نقلا عن شركة "كوني" (Kuoni) المختصة بمجال السياحة.اضافة اعلان

وأجرت كوني التحليل الشامل من خلال البحث في بيانات غوغل بـ 219 دولة، وتشمل الوجهات شواطئ جزر المالديف الخلابة وشلالات نياغارا المدوية، ومعالم شهيرة وعجائب طبيعية مذهلة.

وتصدرت جزر المالديف، التي تشتهر برمالها البيضاء المذهلة ومياهها النقية الساطعة وغروب الشمس الرائع القائمة في 121 دولة.

وحلت شلالات نياغارا، التي تستحوذ على قدر هائل من عمليات البحث كل عام، في المركز الثاني، ويأمل الكثير من السياح زيارة هذا المكان الواقع على الحدود الكندية والأميركية.

وفي المركز الثالث جاءت "رؤية الموناليزا"، حيث يتدفق عشاق الفن حول العالم إلى متحف اللوفر في باريس للاستمتاع بلوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة.

وتحتل الولايات المتحدة ستة مراكز مثيرة للإعجاب في قائمة أفضل 20 دولة على مستوى العالم، وفي الواقع، إنها الدولة التي تضم أكبر عدد من المواقع في القائمة، وفقا لموقع الحرة.

وبالإضافة إلى شلالات نياغارا، تشمل التجارب التي شملتها القائمة تسلق تمثال الحرية، ورؤية تايمز سكوير، وزيارة الكاتراز في سان فرانسيسكو، والبيت الأبيض، والاستمتاع بالمناظر في منتزه يوسمايت الوطني.

وجاءت القائمة على الشكل التالي:


4. جزيرة بورا بورا في بولينيزيا الفرنسية بالمحيط الهادئ.
5. تسلق تمثال الحرية في مدينة نيويورك للاستمتاع بإطلالات بانورامية على أفق المدينة.
6. النظر إلى الشفق القطبي عبر سماء القطب الشمالي، للاستمتاع بمشهد طبيعي خلاب، وبعض أفضل المواقع لرؤيته تشمل أيسلندا والنرويج والسويد وغرينلاند وفنلندا.
7. ستونهنج في إنكلترا، وهو موقع أثري قديم.
8. تاج محل في الهند، الذي صنفته اليونسكو على قائمة التراث العالمي.
9. تايمز سكوير في قلب مدينة نيويورك النابضة بالحياة واللوحات الإعلانية المبهرة.
10. برج خليفة في دبي، الأعلى في العالم.
11. بومبي (Pompeii)، وهي مدينة رومانية قديمة في جنوب إيطاليا.
12. كنيسة ساغرادا فاميليا المذهلة في برشلونة.
13. منطقة سينك تير (Cinque Terre) على طول شاطئ الريفييرا في إيطاليا.
14. ساعة بيغ بن في لندن في الطرف الشمالي من قصر وستمنستر.
15. تشيتشن إيتزا (Chichén Itzá)، وهو معلم أثري قديم في المكسيك، وأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
16. رحلة عبر جبال الهيمالايا في نيبال وبوتان والهند والصين وباكستان.
17. الكاتراز في سان فرانسيسكو، وهو سجن يقع في جزيرة.
18. البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، وهو رمز للديمقراطية الأميركية.
19. الطفو على البحر الميت، وهو أحد أكثر المسطحات المائية ملوحة في العالم، ويمكن أيضا استخدام الطين المشهور بفوائده للبشرة.
20. استمتع بالمناظر في منتزه يوسمايت في جبال سييرا نيفادا في كاليفورنيا، وهو مليء بالشلالات الشاهقة وأشجار السكويا العملاقة والمناظر الطبيعية الخلابة.
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