الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تناوبوا على اغتصابها.. ما قصة المؤثرة البرازيلية وزوجها؟

تناوبوا على اغتصابها.. ما قصة المؤثرة البرازيلية وزوجها؟

سيس
فرناندا وشريكها فيسينتي

شاركت مؤثرة برازيلية لقطات مروعة هي وشريكها عبر حسابهما الرسمي على إنستغرام، حيث كشفا في المقطع المصور عن تعرضهما للضرب والاغتصاب الجماعي على يد 7 رجال في الهند، وذلك أثناء رحلة بالدراجة النارية جابا فيها جميع أنحاء العالم.

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وشاركت فرناندا وشريكها فيسينتي، من إسبانيا، واللذان لديهما أكثر من 145 ألف متابع على إنستغرام، مقطع فيديو يظهر إصاباتهما وهما يرويان كيف اقترب منهما الرجال الذين اعتدوا على الرجل بالضرب وخطفا الفتاة ليعتدوا عليها جنسياً بعد ذلك.


وبحسب ما ورد في المقطع، توقف الزوجان، اللذان كانا في طريقهما إلى نيبال من الهند على دراجات نارية منفصلة، لقضاء الليل في منطقة دومكا في جهارخاند الهندية، وأقاما ليلتهما في خيمة مؤقتة قبل أن يرصدهما الرجال.


وكشف فيسنتي، في مقطع فيديو تم تصويره في أحد المستشفيات في الهند، عن الإصابات التي تعرض لها، قائلاً إن "فمه تدمر بالكامل" بعد أن استخدم المهاجمون خوذة وحجراً لضربه.


وقالت فرناندا، التي شوهدت تتحدث بكدمات واضحة على وجهها، إنهم تعرضوا للسرقة أيضاً، ولكن كان من الواضح أن "نيتهم الوحيدة كانت اغتصابها". وأضافت أنهم اتصلوا بالشرطة طلباً للمساعدة.


من جانبه، قال مدير الشرطة الهندية الذي لبى للحادث، بيتامبار سينغ خيروار، في تصريحات صحفية تداولها الأنباء حول الحدث: "بما أن الضحايا كانوا يتحدثون بمزيج من اللغتين الإسبانية والإنجليزية، لم نتمكن من الفهم، لكننا نقلناهم إلى المستشفى، حيث اكتشفنا أنها حالة اغتصاب جماعي للمرأة". وبناءً على ملامح الجناة التي وصفوها، تم اعتقال ثلاثة أشخاص.


وكان الزوجان يشاركان يومياتهما عبر حسابهما المشترك الرسمي على إنستغرام، في مهمة للسفر حول العالم على مدى السنوات الخمس الماضية. وفيها جابا مسافة 170 ألف كيلومتر، وزاروا 66 دولة.

 

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