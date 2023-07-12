الخميس 13 تموز 2023
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خبراء يحذرون من الإصابة بجلطات الساق أثناء السفر

تحذير من الإصابة بجلطات الساق أثناء السفر
تحذير من الإصابة بجلطات الساق أثناء السفر
 يحذر الخبراء، من ارتفاع خطر الإصابة بجلطة الساق بسبب الجلوس طويلا أثناء السفر، إذ تتسبب قلة الحركة في تجلط الدم بالسيقان وانسداد الأوردة.
وقد أوضح مركز طب السفر الألماني، أن هذا الخطر يرتفع بصفة خاصة لدى مرضى القلب والدوالي، ومن يميلون بشكل عام إلى تجلط الدم، وكذلك الذين أصيبوا من قبل بجلطة في الساق أو جلطة في الرئة.اضافة اعلان
لذا يتعين على هؤلاء، استشارة الطبيب قبل السفر بالطائرة، أو قبل الرحلات الطويلة بالسيارة، لمعرفة ما إذا كان من الضروري ارتداء جوارب ضاغطة أو أخذ حقن معينة.
وللوقاية من تجلط الدم أثناء السفر، ينبغي النهوض من وقت لآخر والمشي لتحريك الدم في الساقين، مع مراعاة ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل كالماء وشاي الأعشاب والعصائر المخففة. -(الجزيرة نت)

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