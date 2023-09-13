ٍساعة آبل 9 الجديدة.. المواصفات والسعر

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البطارية





حركة الضغط مرتين





الشاشة





ميزة العثور الدقيق وجهاز HomePod





تشكيلة Apple Watch Ultra 2





الأسعار والتوفر





تشمل القدرات الجديدة حركة الضغط مرتين الجديدة، بالإضافة إلى شاشة أكثر سطوعاً، وسرعة أكبر لاستخدام Siri على الجهاز، مع توفير إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها، وميزة العثور الدقيق لهاتف iPhone، وغير ذلك الكثير.تعمل الساعة بنظام التشغيل watchOS 10 الذي تتوفر عليه التطبيقات بتصميم جديد، مع ميزة "الحزمة المكدسة الذكية" الجديدة، وواجهات ساعة جديدة، وميزات جديدة لركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة، بالإضافة إلى أدوات لدعم الصحة النفسية.وللمرة الأولى، أصبح بإمكان العملاء انتقاء اختيار محايد كربونياً من Apple Watch، وتمثل هذه المنتجات الجديدة علامة بارزة باتجاه تحقيق هدف Apple 2030: وهذه هي خطة شركة أبل التي تعمل عليها لتكون محايدة كربونياً في سلسة التوريد الخاصة بها ودورة حياة منتجاتها بالكامل بحلول عام 2030.تشكيلة Apple Watch متاحة للطلب الآن، وستتوفر في المتاجر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر.تأتي ساعة Apple Watch Ultra 2 بقوة Apple silicon المخصصة في شريحة S9 الجديدة كلياً بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP). وتقدم شريحة الساعة الأكثر كفاءة من Apple تحسينات على مستوى النظام بالكامل وميزات جديدة، تشمل حركة الضغط مرتين الجديدة وميزة Siri على الجهاز، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها بخصوصية وأمان.كما تتميز Apple Watch Series 9 بمحرك عصبى جديد رباعي النوى يمكنه معالجة مهام التعلم الآلي أسرع مرتين مقارنة بساعة Apple Watch Series 8. وتتمتع بعمر بطارية يدوم طول اليوم حتى 18 ساعة، وذلك بفضل الكفاءة التي تتميز بها شريحة S9 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) في استهلاك الطاقة.‏‏‏أصبح استخدام ساعة Apple Watch أكثر سهولة، بفضل التاج الرقمي ومحرك الحس اللمسي، بالإضافة إلى الإيماءات مثل النقر، والتمرير، ورفع المعصم، وتغطية الساعة لكتم الصوت.يمكن للمستخدمين التحكم بسهولة في Apple Watch Series 9 باستخدام حركة الضغط مرتين الجديدة بيد واحدة من دون الحاجة إلى لمس الشاشة. حيث يمكنهم الضغط بالسبابة والإبهام معاً باستخدام اليد التي عليها الساعة لتنفيذ العديد من الإجراءات الشائعة بسرعة وسهولة على Apple Watch Series 9.تتحكم حركة الضغط مرتين في الزر الرئيسي لأي تطبيق بحيث يمكن استخدامها لإيقاف أحد المؤقتات، أو تشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتاً، أو ضبط غفوة المنبه.كما يمكن استخدام هذه الإيماءة للرد على مكالمة هاتفية أو إنهائها، والتقاط صورة بريموت الكاميرا في ساعة Apple Watch. يؤدي الضغط مرتين أيضاً إلى فتح ميزة الحزمة المكدسة الذكية من واجهة الساعة، كما يمكن استعراض الأدوات في الحزمة المكدسة الذكية عند تكرار الضغط مرتين.تعتمد حركة الضغط مرتين الجديدة على المحرك العصبي الأكثر سرعة في ساعة Apple Watch Series 9، وهو يعمل على معالجة البيانات من مقياس التسارع والجيروسكوب والمستشعر البصري لنبض القلب باستخدام خوارزمية جديدة للتعلم الآلي.وترصد الخوارزمية التوقيع الفريد للحركات والتغييرات البسيطة في تدفق الدم عند استخدام السبابة والإبهام للضغط مرتين. وستتوفر حركة الضغط مرتين في تحديث للبرامج يصدر الشهر القادم.تعمل كل من شريحة S9 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) الموفرة للطاقة وبنية الشاشة المتقدمة على زيادة درجة السطوع القصوى لشاشة Apple Watch Series 9 لغاية 2000 شمعة/المتر المربع، بما يبلغ ضعف المعدل في Series 8، وبذلك تصبح قراءة النصوص أكثر سهولة في ضوء الشمس الساطع. ويمكن أن ينخفض سطوع الشاشة في الغرف المظلمة أو في الصباح الباكر بمقدار شمعة واحدة/ المتر المربع فقط لعدم إزعاج الأشخاص القريبين منها.لأول مرة في Apple Watch، يمكن معالجة طلبات Siri على الجهاز. بالنسبة للطلبات التي لا تحتاج إلى معلومات من الإنترنت، مثل بدء تمرين أو ضبط أحد المنبهات، لا تعتمد Siri على شبكة Wi-Fi أو شبكات الاتصال الخلوي، وهذا بدوره يزيد من سرعة الردود ودقتها. علاوة على ذلك، يزيد المحرك العصبي القوي من دقة الإملاء بمعدل 25% مقارنة بإصدار Apple Watch Series 8.تعد إمكانية استخدام Apple Watch للعثور على iPhone من الميزات المفضلة لدى المستخدمين. والآن، تم تزويد شريحة S9 الجديدة بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) بالجيل الثاني من شريحة بنطاق فائق العرض لتمكين ميزة العثور الدقيق في تشكيلة iPhone 15 المزودة بالشريحة نفسها.توفر ميزة العثور الدقيق إرشادات حول المسافة والاتجاه، بالإضافة إلى تعليمات بصرية ولمسية وصوتية للوصول إلى جهاز iPhone المفقود، حتى لو كان في غرفة مختلفة.توفر تكنولوجيا النطاق فائق العرض مستوى أقوى للتكامل بين Apple Watch وHomePod. فعند تشغيل ملف صوتي على HomePod ومرور مستخدم يرتدي ساعة Apple Watch في نطاق 4 أمتار من جهاز HomePod، تشغّل Apple Watch Series 9 ميزة "قيد التشغيل" للتحكم في الوسائط. وفي حال عدم تشغيل أي وسائط على HomePod، ستظهر اقتراحات الوسائط في أعلى الحزمة المكدسة الذكية.تتوفر Apple Watch Series 9 بمقاس 41 مم و45 مم بلون ضوء النجوم، وسماء الليل، والفضي، وPRODUCT)RED)، وإطار ألومنيوم جديد بلون وردي، بالإضافة إلى إطارات ستانلس ستيل باللون الذهبي، والفضي، والرصاصي الداكن.أي ساعة Apple Watch Series 9 بإطار ألمونيوم مع حزام Loop رياضي جديد هي محايدة كربونياً.تتوفر Apple Watch SE بإطارات من الألومنيوم مقاس 40 و44، وتكون محايدة كربونياً عند استخدامها مع حزام Loop رياضي جديد.تتوفر Apple Watch Hermès بإطار ستانلس ستيل باللون الفضي والأسود الفلكي.يمكن للعملاء في أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأكثر من 40 دولة ومنطقة أخرى طلب Apple Watch Series 9 وApple Watch SE اليوم، مع توفرها في المتاجر ابتداءً من الجمعة الموافق 22 سبتمبر.يبدأ سعر Apple Watch Series 9 من 1.599 درهم ويبدأ سعر Apple Watch SE من 999 درهم.ستتوفر أحزمة Apple Watch، وأحزمة Apple Watch Nike، وأحزمة Apple Watch Hermès للطلب اليوم من apple.com/store وفي تطبيق Apple Store، كما ستتوفر في المتاجر ابتداءً من الجمعة الموافق 22 سبتمبر.سيتوفر نظام التشغيل watchOS 10 لساعة Apple Watch Series 4 والموديلات الأحدث يوم الاثنين، 18 سبتمبر، ويتطلب iPhone XS أو الموديلات الأحدث التي تعمل بنظام iOS 17. لا تتوفر جميع الميزات في جميع الأجهزة وفي جميع المناطق.• يحصل العملاء الذين يشترون Apple Watch Series 9، أو Apple Watch SE، أو Apple Watch Ultra 2، أو Apple Watch Series 4 جديدة أو أحدث على اشتراك لمدة ثلاثة أشهر في +Apple Fitness، نقلا عن العربية نت.