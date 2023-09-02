الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

علاج محتمل يحول الخلايا السرطانية العدوانية إلى خلايا سليمة

cancer-cells
خلايا سرطانية
توصل علماء إلى اختراق علمي قد يكون علاجا جديدا لسرطان يصيب الأنسجة العضلية لدى الأطفال، وقد يكون نقطة انطلاق لتطوير علاجات أخرى للسرطان.

ونجح العلماء في حث خلايا الساركوما العضلية المخططة على التحول إلى خلايا عضلية طبيعية وصحية، ويقول كريستوفر فاكوك، عالم الأحياء الجزيئية من مختبر كولد سبرينج هاربور "تتحول الخلايا حرفيا إلى عضلات".

ونتيجة لذلك يفقد الورم جميع سمات السرطان، وفق البحث الذي نشر في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم.
وينشأ السرطان عندما تتحور خلايا من أجزاء مختلفة من الجسم، و الساركوما العضلية هي نوع من السرطان غالبا ما يظهر لدى الأطفال والمراهقين.

ويبدأ عادة في العضلات الهيكلية عندما تتحور الخلايا الموجودة فيها وتبدأ في التكاثر والسيطرة على الجسم.
والساركوما العضلية عدوانية، وغالبا ما تكون مميتة، وتتراوح معدلات البقاء على قيد الحياة لمجموعة المخاطر المتوسطة بين 50 و 70 في المئة.

أحد خيارات العلاج التي تظهر واعدة يسمى العلاج التمايزي،و الذي يجبر تلك الخلايا على مواصلة نموها والتمايز إلى أنواع محددة من الخلايا الناضجة.

وفي البداية عكس فاكوك وفريقه بشكل فعال طفرة الخلايا السرطانية التي تظهر في ساركوما إيوينغ، وهو سرطان آخر في مرحلة الطفولة يظهر عادة في العظام.

أراد الباحثون معرفة ما إذا كان بإمكانهم تكرار نجاحهم مع الساركوما العضلية، نقلا عن موقع الحرة.

واستخدموا تقنية الفحص الجيني لتضييق الجينات التي قد تجبر جينات الساركوما العضلية على مواصلة تطورها إلى خلايا عضلية.

وجدوا الإجابة في بروتين يسمى عامل النسخ النووي Y (NF-Y) يمكنه إيقاف بروتينا يسمى PAX3-FOXO1 وتنتجه خلايا الساركوما العضلية، ما يدفع السرطان للتكاثر.

وجد الباحثون أن دمج NF-Y يعطل PAX3-FOXO1، ما  يجبر الخلايا على مواصلة نموها، وتمايزها إلى خلايا عضلية ناضجة مع عدم وجود علامة على نشاط السرطان.

يقول الفريق إن هذه خطوة رئيسية في تطوير علاج التمايز للساركوما العضلية، ويمكن أن تسرع الجدول الزمني المتوقع لمثل هذه العلاجات.
اضافة اعلان
5744999f-2984-4d64-8bae-d8fa92057b04

منصة كتبي للقراءة في مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة منذ16 ساعة

38ade9c3-fc1a-4d23-b5fb-b50589f761d5

إطلاق مبادرة "لمدرستي أنتمي" في مدرسة بلال بن رباح الأساسية للبنين/لواء عين الباشا منذ16 ساعة

تعبيرية

أعراض تنذر بـ5 أمراض خطيرة.. يمكن رصدها في الأذنين 31 آب 2023

نعبيرية

6 عادات ستجعلك ثريا في الثلاثينيات من عمرك 31 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Doc-P-466515-638292463703790926

دراسة مُثيرة للجدل: البشر كانوا على وشك الانقراض لولا هذا الأمر!

منذ4 ساعة
مشهد من فيلم "باربي" - (ارشيفية)

"ترند باربي الوردي".. ما بين هوس "التقليد" وتحديد مفاهيم الجمال

منذ5 ساعة
علاج جيني لسرطان الدماغ يظهر نتائج واعدة

علاج جيني لسرطان الدماغ يظهر نتائج واعدة

منذ5 ساعة
الرياضة

5 معتقدات خاطئة عن الرياضة.. لا تصدقوها

منذ5 ساعة
shutterstock_105498857__1_

البشر كانوا سينقرضون لولا نجاة 1280 من أسلافهم

منذ10 ساعة
أوضح إسلام عامر أن القانون المصري لا يجيز أن يزوج أو يطلق المأذون نفسه

هل يجوز للمأذون تزويج وتطليق نفسه؟ (فيديو)

منذ13 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

لكي نتجاوز مخاوف العطش

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

المسؤولية الغافية

ماهر أبو طير |اليوم

تطبيع نكبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

لماذا نجدد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

رعد التل |اليوم
ترجمات
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
 