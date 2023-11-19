الأحد 19 تشرين الثاني 2023
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غوغل تحذف حسابات بريد "جي ميل" غير النشطة الشهر المقبل

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حسابات جي ميل

أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا «غوغل» اعتزامها بدء حذف الحسابات غير النشطة على خدمة البريد الإلكتروني (جي ميل) خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو ما يعني أن أي شخص لم يستخدم حسابه على «جي ميل» منذ فترة طويل قد يحتاج إلى الدخول إليه الآن لتجنب حذفه.

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وكجزء من خطة حذف الحسابات الخاملة المعلنة في مايو (أيار) الماضي، تقول «غوغل» إنه إذا لم يدخل المستخدم إلى حسابه لمدة عامين فقد يتم حذفه وحذف محتوياته، وفقاً لما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.


ويعني هذا بالنسبة لمستخدمي «جي ميل» ليس فقط فقدان عناوين البريد الإلكتروني، وإنما أيضاً الصور ورسائل البريد الإلكتروني وملفات «غوغل دوكس» والملاحظات المحفوظة على حساب المستخدم.


ورغم ذلك، فإنه لكي يتم حذف الحساب، على المستخدم عدم الدخول إليه لمدة عامين على الأقل وتجاهل رسائل التنبيه الكثيرة التي ترسلها «غوغل» إليه، للتحذير من حذف الحساب إذا لم يتم استخدامه.


يذكر أن الحسابات المجانية التي لا يستخدمها المستخدم لفترة طويلة، لكنه يريد الاحتفاظ بها تواجه خطر الحذف أيضاً، إذا مر وقت طويل دون أن يستخدمها، لذلك يمكن له اللجوء إلى خدمة التقويم لتذكيره بضرورة الدخول إلى الحساب كل فترة لتجنب حذفه.


في الوقت نفسه، فإن الفترات المسموح بمرورها دون استخدام الحساب لحذفه تختلف من خدمة إلى أخرى. ففي حين يتم حذف حسابات «مايكروسوفت» و«غوغل» بعد مرور عامين تقريباً، فإن منصة «إكس» (تويتر سابقاً) تحذف الحساب إذا مر 30 يوماً فقط دون استخدامه.

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