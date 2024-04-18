الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فلاتر الدردشة.. ميزة جديدة من واتساب

لوغو تطبيق واتساب
لوغو تطبيق واتساب

أتاحت منصة واتساب ميزة (فلاتر الدردشة) التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى الدردشات داخل التطبيق على نحو سريع.

وسيكون موقع (فلاتر الدردشة) أعلى صندوق المحادثات، وهي عبارة عن 3 مرشحات يمكن التبديل بينها هي: الكل، وغير مقروءة، والمجموعات.

وتضبط المنصة مرشح (الكل) All كخيار افتراضي لعرض كافة المحادثة كما هو الحال دائمًا من قبل، وبإمكان المستخدمين التبديل إلى مرشح (غير مقروءة) Unread لعرض المحادثات التي تضم رسائل غير مقروءة أو لم تُفتح بعدُ دون عرض باقي المحادثات، حتى تُعطى لها الأولوية للرد عليها.

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وتصف واتساب مرشح (غير مقروءة) بأنه الفلتر المثالي للوصول إلى المحادثات التي تحتاج إلى متابعتها أو الرد عليها، في حين أن مرشح المجموعات Groups يعرض فقط مجموعات الدردشة والمجموعات الفرعية داخل المجتمعات ولا يعرض المحادثات الفردية.


وقالت المنصة عبر مدونتها الرسمية: «نحن نؤمن بقدرة الفلاتر على مساعدة الأشخاص في تنظيم محادثاتهم، والعثور على أكثرها أهمية لهم، والتنقل بين الرسائل بفعّالية أكبر».


وكانت واتساب بدأت إتاحة تلك الميزة الجديد لكافة المستخدمين منذ الأمس، ويستمر خلال الأسابيع القليلة القادمة على نحو تدريجي.

 

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