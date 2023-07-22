السبت 22 تموز 2023
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فيديو.. لحظة ضرب الإعصار "المرعب" لمدينة ميلانو

اعصار ميلانو
اعصار ميلانو
ضرب إعصار مدمر، الجمعة، مدينة ميلانو الإيطالية، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق، بينما جسد فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، "لحظات الرعب".اضافة اعلان

وجاء الإعصار، الذي بلغت قوته بين F-1 و F-2، بسرعات تصل إلى 177 كم في الساعة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 10 آلاف منزل.
كما تسبب الإعصار في إلحاق أضرار بالمنازل والمباني التجارية، بما في ذلك سقف مصنع ضخم.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، التفاف الإعصار بشكل لولبي "مرعب" وسط المدينة الإيطالية الشمالية.
ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات خطيرة، لكن تم نقل بعض الأشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

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