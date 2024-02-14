الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

في أربعة أيام فقط.. حسن ذاكرتك بتناول هذه الفاكهة

kiwi
الكيوي

وجد علماء نيوزيلنديون أن تناول الكيوي يمكن أن يحسن الصحة العقلية والحالة المزاجية للشخص في أقل من 4 أيام.

 
ووفق صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، فقد لفت العلماء في دراستهم إلى أن هذا التأثير الهائل للكيوي في تعزيز الصحة العقلية يرجع إلى حقيقة أن هذه الفاكهة غنية بفيتامين «سي»؛ المعروف بتأثيره الإيجابي على المزاج والحيوية، من بين فوائد أخرى.

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وأجرى الباحثون تجربة غذائية على 155 شخصاً بالغاً يعانون من نقص مستويات فيتامين «سي»، نقلا عن موقع الشرق الأوسط.


وجرى تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات؛ الأولى تناولت دواءً وهمياً، والثانية مكمل فيتامين «سي - 250 مليغراماً»، والثالثة حبتين من الكيوي، وذلك يومياً ولمدة 8 أسابيع.

وطُلب من المشاركين جميعاً الإبلاغ عن حالاتهم المزاجية ومدى شعورهم بالحيوية والنشاط.

 

ووجد الباحثون أن كلاً من مجموعة فيتامين «سي» والمجموعة التي تناولت الكيوي أبلغتا عن تحسن في الحالة المزاجية، لكن المجموعة الأخيرة فقط قالت إنها شعرت بمزيد من النجاح وحب وتقدير الذات.


كما لفت الفريق إلى أن «مجموعة الكيوي» شهدت تحسناً في الحيوية والمزاج خلال 4 أيام فقط، وقد بلغت التأثيرات ذروتها في ما بين 14 و16 يوماً.


وقالت تاملين كونر، باحثة علم النفس في جامعة أوتاغو والمؤلفة المشاركة في الدراسة، في بيان: «من الرائع أن يعرف الناس أن التغييرات الصغيرة في نظامهم الغذائي، مثل إضافة فاكهة الكيوي، يمكن أن تحدث فرقاً في مزاجهم وصحتهم العقلية».


وتعرف فاكهة الكيوي باحتوائها على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، وتكفي حبة كيوي يومياً لتغطية حاجة الجسم من فيتامين «سي». وهي مصدر للبوتاسيوم والألياف والفيتامينَين «إيه» و«إي».

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