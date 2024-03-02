لماذا يصاب الأطفال حديثو الولادة بانتفاخ البطن؟.. الأمر يتعلق بالأم

يُعدُّ انتفاخ البطن لدى الأطفال حالةً شائعة، تحدث عندما تتجمع الغازات في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى انتفاخ البطن وزيادة حجمه لدى الطفل. ويمكن أن يكون هذا الانتفاخ ناتجاً عن أسباب مختلفة، بما في ذلك الأمراض والتغذية والعادات الغذائية للطفل.

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وباعتبار أن طفلك لا يملك اللغة اللازمة لوصف الألم الذي يُصاحبه عند الانتفاخ، سيقول لك إنه يُعاني من آلام في البطن، أو أن معدته تؤلمه، لذا إذا لاحظتِ أن معدة طفلك صلبة، أو إذا كان يشكو من آلام في البطن وبدا لك أنه منتفخ، فكّري في أن أحد الأسباب المحتملة أنه مصاب بانتفاخ البطن.



فماذا يعني انتفاخ البطن عند الأطفال؟ وما أسبابه؟ ومتى يكون انتفاخ البطن لدى طفلك خطيراً؟





أسباب انتفاخ البطن عند الأطفال



لتحديد سبب انتفاخ البطن لدى طفلك تحتاجين أولاً إلى تحديد ما إذا كان بطن طفلك منتفخاً بالفعل، حيث يُخرج الأطفال الذين يُعانون من الانتفاخ الغازات بشكل متكرر من 6 إلى 20 مرة في اليوم.

وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة لبطن الطفل المنتفخ، وفقاً لموقع parents:





ابتلاع طفلك للهواء



قد يُسبب ابتلاع طفلك لهواء إضافي بعض المشاكل له في الجهاز الهضمي.وتشمل أعراضُه:– الانتفاخ– التجشؤ أو انتفاخ البطن– الألم في البطن أو الشعور بعدم الراحة



ويعود ذلك إلى أن بعض الأطفال لديهم عادة عصبية، تتمثل في ابتلاع المزيد من الهواء عندما يشعرون بالقلق، في حين قد يتعرض أطفال آخرون لبلع الهواء وهم يمضغون العلكة، أو يمصون الحلوى الصلبة، أو يتناولون المشروبات الغازية.





طفلك مصاب بالإمساك



لا شك أن العديد من الآباء يعانون من مشكلة الإمساك لدى أطفالهم، وهذا السبب من أسباب انتفاخ البطن لدى الأطفال من السهل معرفته، خاصةً إذا كان الطفل في عمر يسمح له باستخدام الحمام بمفرده.



قد يمتنع الأطفال عن استخدام الحمام لأنهم لا يشعرون بالراحة عند الدخول لحمام المدرسة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حركات الأمعاء المؤلمة، والإمساك، وبطن صلب منتفخ.



وتتضمن بعض العلاجات البسيطة لمنع الإمساك الذي يسبب انتفاخ البطن ما يلي:

– جعل طفلك يتناول المزيد من الألياف مثل الحبوب الكاملة والتوت والبازلاء

– قدمي الكثير من الماء لطفلك لتبقيه رطباً

– ساعدي طفلك على البقاء نشيطاً حتى يتحرك الطعام الذي يتناوله بشكل أفضل عبر الأمعاء

– اجعلي طفلك يلتزم بروتين أكل، لمساعدته بشكل طبيعي في إنشاء جدول للحمام يساعده على التخلص من غازات البطن، حيث تُعد الغازات المعوية المفرطة أحد الأسباب الأكثر شيوعاً للانتفاخ لدى الأطفال، والناجمة عن عدم تحمل الطعام.





عدم تحمّل اللاكتوز



بحسب موقع kidshealth، فإن أحد الأسباب التي ينتج عنها انتفاخ بطن الطفل هو عدم تحمله للاكتوز، ويعني ذلك عدم القدرة على هضم السكر الطبيعي الموجود في الحليب بشكل صحيح.



وعادةً ما تحدث بداية عدم تحمل اللاكتوز خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة، وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، ولكن قد يكون من الصعب تحديدها، لأن الأعراض- بما في ذلك الانتفاخ والغازات والإسهال- قد لا تظهر سوى بين الـ6 والـ10 سنوات.



ومن أكبر الأسباب لعدم تحمل اللاكتوز منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي، لكن الكثير من الأطعمة المصنعة تحتوي أيضاً على اللاكتوز، وقد تسبب انتفاخاً عصيباً لبطن طفلك.



بعض الأطعمة التي يجب الحذر منها حتى لا تسبب لطفلك هذه المشكلة تشمل:

– حبوب الإفطار

– الوجبات الخفيفة

– المعجنات مثل الفطائر والكعك

إذا كنتِ تشكّين في عدم تحمل طفلك للاكتوز تحدثي مع طبيب الأطفال الخاص به، للحصول على تشخيص سريري لمشكلته.



في معظم الأحيان يقترح الأطباء استبعاد منتجات الألبان من نظام طفلك الغذائي، ثم إضافتها تدريجياً مرة أخرى، لمعرفة ما إذا كان هناك تغيير، وما هي الكمية التي يمكن لطفلك تحملها، وقد يقوم الطبيب أيضاً بإجراء اختبار تنفس الهيدروجين قبل وبعد تناوله للاكتوز.



ولكن إذا حولت نظام طفلك إلى نظام غذائي خالٍ من منتجات الألبان، فتأكدي من توفير ما يكفيه من الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل السلمون والسردين والقرنبيط واللفت، حتى تحافظي على احتياجات جسمه بشكل جيد.





صعوبة هضم بعض الأطعمة



قد يؤدي النظام الغذائي لطفلك إلى زيادة الغازات والانتفاخ في بطنه، ويشمل ذلك بعض الكربوهيدرات التي لا يتم استقلابها بسهولة في جسمه مثل الفركتوز (الموجود في العديد من الفواكه والخضراوات)، لذا ضعي في اعتبارك أن عصير الفاكهة أو المشروبات الغازية أو الحلوى أو العلكة قد تسبب انتفاخ البطن، ناهيك عن الأطعمة الدهنية وهي سبب شائع آخر

ولتحديد هذا السبب ينصح الأطباء الآباء بتقديم أنواع الخضراوات لأطفالهم واحدة تلو الأخرى، لمعرفة أي منها يسبب أعراض انتفاخ البطن، وبمجرد تحديد الطعام الذي يسبب انتفاخ البطن لدى طفلك يمكنك تجنبه، بالإضافة لذلك حاولي أيضاً تشجيع طفلك على مضغ الطعام جيداً، وتجنب الأنشطة المجهدة بعد الأكل، وشرب الماء بدلاً من العصير.





متلازمة القولون العصبي (IBS)



غالباً ما تُعتبر متلازمة القولون العصبي (IBS) مشكلة للبالغين، لكن العديد من الأشخاص المصابين بالقولون العصبي ظهرت عليهم أعراض عندما كانوا أطفالاً.



بعض الأطعمة المناسبة للأطفال هي مسببات شائعة للإمساك أو الإسهال المرتبط بالقولون العصبي، مثل الحليب والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز والوجبات الخفيفة المصنعة والشوكولاتة.



يمكن أن تشمل العلامات الشائعة لمرض القولون العصبي لدى الأطفال ما يلي:

– الإسهال و/أو الإمساك

– آلام البطن المزمنة

– الانتفاخ والغازات والغثيان

– مخاط في البراز

– دوخة



لمساعدة طفلك على تجاوز انتفاخ البطن الناتج عن إصابته بمتلازمة القولون العصبي، تحدثي إلى طبيبه لتشخيص إصابته بهذا المرض بشكل رسمي، ومن ثم سوف يساعدك اختصاصي التغذية على اكتشاف التغييرات الغذائية التي يمكن أن تخفف الأعراض لدى طفلك.



في بعض الحالات قد يكون الأمر بسيطاً، مثل إضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائي لطفلك، كما قد يوصيك الطبيب أيضاً باتباع نظام غذائي منخفض السكريات لتقليل أعراض القولون العصبي، مثل القمح والتفاح والكمثرى والخوخ والعدس والحليب واللبن والجبن والعسل.





متى يكون انتفاخ البطن خطيراً؟



إذا كان بطن طفلك منتفخاً فلا تقلقي، فرغم أن شعور الانتفاخ غير مريح فإنه نادراً ما يكون خطيراً.ومع ذلك، يجب عليك مراجعة طبيب الأطفال إذا أصبح الانتفاخ يحدث بشكل دوري، تحدثي أيضاً مع طبيب طفلك إذا كان الانتفاخ مصحوباً بأعراض أخرى مثيرة للقلق.

أما إذا كنتِ تحرصين على التزام طفلك بنظام غذائي صحي ولم يتحسن طفلك، أو إذا كان يعاني من أعراض أخرى مثيرة للقلق مثل البراز الدموي، أو انخفاض الشهية، أو القيء المتكرر، أو الدوخة، أو الشحوب، أو الألم الشديد، فعندها تحدثي إلى طبيب الأطفال الخاص بك.



وفي النهاية، يبقى من المهم مراجعة الطبيب إذا استمرت أعراض انتفاخ البطن لدى طفلك أو تفاقمت، حيث يمكن أن يساعد التشخيص المبكر في تحديد السبب وتقديم العلاج المناسب له.



كما ينبغي توفير بيئة هادئة وداعمة للطفل، وتوفير التغذية السليمة والمنتظمة له، ناهيك عن الحرص على ممارسته للنشاط البدني المنتظم، وتذكَّري أن الوقاية تلعب دوراً مهماً في تجنب مشاكل الهضم.