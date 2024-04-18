ليست نهاية العالم.. كيف تتعامل مع قرار فصلك من العمل؟

لا شك أنه لا توجد طريقة سهلة لتقبل الفصل من العمل، حتى لو كنت تعلم أن القرار له ما يبرره، فإنه يمكن أن يكون مؤلماً حقاً، وقد يكون من أصعب الأمور التساؤل عن كيفية التعامل مع الفصل من العمل من أجل الوقوف على قدميك مرة أخرى، والعودة إلى سوق العمل.

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كيفية التعامل مع الفصل من العمل؟



على الرغم من أن الفصل من العمل لن يضر بالضرورة بحثك عن وظيفة، فإن الطريقة التي تتعامل بها معه، أو تسيء التعامل معه حسب الحالة، قد يعيق فرصك في الحصول على وظيفة جديدة.



قد يكون التعامل مع الفصل تجربة صعبة ومليئة بالتحديات، ولكن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة نفسك على التأقلم والمضي قدماً:



1- خذ وقتاً لمعالجة مشاعرك

من الطبيعي أن تشعر بمجموعة من المشاعر بعد فصلك، بما في ذلك الصدمة والغضب والحزن وخيبة الأمل، لا سيما وإن كنت قد قضيت وقتاً طويلاً تعمل في هذا المكان.



اسمح لنفسك بالشعور بهذه المشاعر ومعالجتها بطريقة صحية، سواء كان ذلك يعني التحدث إلى صديق، أو أحد أفراد العائلة، أو كتابة يومياتك أو طلب الدعم من معالج نفسي.



2- اعتنِ بصحتك النفسية والجسدية

بكل تأكيد، فإن التعامل مع الفصل أمر مرهق نفسياً وجسدياً، لذا من المهم أن تعتني بنفسك جسدياً وعقلياً.



تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة والتغذية السليمة، وفكر في دمج أنشطة تخفيف التوتر، مثل التأمل أو اليوجا في روتينك اليومي.



3- اتخذ إجراءً على الفور

هذا لا يعني أن تكون وقحاً مع مديرك أو زملائك في العمل، أو إرسال رسائل بريد إلكتروني سيئة أو إلقاء اللوم على أي شخص آخر، لأن هذا لا يفيدك أو يفيد بقية العالم.



ولكن بدلاً من ذلك، عليك اختيار خياراتك بحكمة، وتأكد من توضيح أسباب فصلك.



4- راجع أسباب فصلك

عندما يأتي قرار فصلك، عليك أولاً أن تفهم أسباب ذلك الفصل، راجع أية أوراق تحدد شروط فصلك، وتأكد من حقوقك بعد الفصل مثل مكافأة نهاية الخدمة أو المزايا.



إذا كانت لديك أسئلة، فتواصل مع قسم الموارد البشرية التابع لصاحب العمل أو المستشار القانوني للشركة للحصول على توضيحات.



5- قيّم خياراتك جيداً

الحزن أو الغضب لن يقدما أي شيء لك، ولذلك عليك التفكير في خطوتك التالية، سواء كان ذلك يعني البحث عن وظيفة جديدة، أو متابعة تعليم أو تدريب إضافي، أو بدء مشروعك التجاري الخاص.

خذ الوقت الكافي لتقييم نقاط قوتك ومهاراتك واستكشاف الفرص الجديدة التي تتوافق مع أهدافك المهنية.



6- حان الوقت لاستعادة شبكة اتصالاتك السابقة

بعد أن تستعيد طاقتك، ابدأ بالبحث عن عمل جديد مستخدماً شبكة اتصالاتك المهنية، لا سيما تلك الموجودة على LinkedIn.



تواصل مع الناس وأخبرهم أنك تبحث عن فرص جديدة، احضر فعاليات التواصل والمؤتمرات لتوسيع جهات الاتصال الخاصة بك للبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتطورات في مجال عملك.



7- فصلك من العمل لا يعني بالضرورة أنك موظف سيئ!

فصلك من العمل لا يعني بالضرورة أنك موظف سيئ، لذلك حافظ على دوافعك وحماسك على مستوى عالٍ، أحط نفسك بأشخاص إيجابيين وذوي نوايا حسنة، يمكنهم التعاطف معك ودعمك خلال هذه الأوقات الصعبة.



وتذكر أن الفصل من العمل يمكن أن يكون بمثابة انتكاسة، لكنه لا يحدد هويتك أو حياتك المهنية.



من خلال اتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع التجربة والمضي قدماً، يمكنك أن تصبح أقوى وأكثر مرونة من أي وقت مضى، وقد يكون هذا أفضل شيء حدث لك على الإطلاق.



وأخيراً، إذا شعرت بأنه قد تم فصلك بشكل غير عادل من قِبل صاحب العمل، فيجب عليك محاولة الاستئناف بموجب إجراءات الفصل أو الإجراءات التأديبية الخاصة بصاحب العمل، إذا لم ينجح ذلك، فقد تتمكن من تقديم استئناف إلى محكمة العدل. عربي بوست