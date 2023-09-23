السبت 23 أيلول 2023
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يوتيوب يضيف أدوات جديدة لإنشاء المحتوى عبر الذكاء الاصطناعي

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شعار يوتيوب
كشفت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب عن مجموعة جديدة من الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من أجل دعم ومساندة منشئي المحتوى على المنصة.
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وقالت المنصة في حدث "صُنع على يوتيوب" إن المزايا الجديدة المعلنة ستكون متاحة خلال وقتٍ قريب، وستساعد أصحاب القنوات في صناعة وتعديل ومشاركة المحتوى بطرق جديدة.

وذكرت غوغل – مالكة منصة يوتيوب – عبر مدونتها الرسمية أن تلك الأدوات الجديدة توفر "أشكالًا جديدة للتعبير الإبداعي، وتقلل من المهام المكلفة والمستهلكة للوقت، وتسمح لمنشئي المحتوى بالوصول إلى المزيد من المشاهدين".

وكشفت المنصة عن خاصية "دريم سكرين" التي تتيح توليد صورة أو مقطع فيديو لإضافتها إلى مقاطع الفيديو القصيرة "Shorts".
وتعمل تلك الميزة بطريقة مماثلة لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى عبر كتابة الأوامر النصية فقط، وستكون تلك الميزة قيد التجربة خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت جوجل إطلاق تطبيق "YouTube Create"، وهو تطبيق مجاني يمكن من خلاله إنشاء وتعديل وإنتاج مقاطع الفيديو على الهواتف الذكية، نقلا عن العربية نت.

وأضافت الشركة ميزة أخرى مفيدة، وهي ميزة "أفكار الذكاء الاصطناعي AI Insights"، التي توفر لأصحاب القنوات أفكارًا لمقاطع الفيديو واقتراحات تفصيلية بناءً على ما يشاهده جمهور القناة على يوتيوب.

وتتيح يوتيوب أيضًا إمكانية الدبلجة الصوتية لمقاطع الفيديو، حيث تُنفذ الدبلجة بشكل تلقائي عبر الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمشاهدين سماع الدبلجة الصوتية بتغيير إعدادات الملف الصوتي المرفق مع الفيديو من إعدادات المشاهدة.

وأما الميزة الأخيرة التي كشفت عنها غوغل فهي توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث عن المقاطع الموسيقية الملائمة لاستخدامها داخل مقاطع الفيديو.
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