الأربعاء 26 تموز 2023
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60.6 % من إجمالي سكان العالم يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي

استعمال شبكات التواصل الاجتماعي
استعمال شبكات التواصل الاجتماعي
  في العصر الرقمي السريع، باتت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، حيث تربط الناس من كل ركن من أركان العالم وأكثر من 60 % من سكان العالم "نشطون".اضافة اعلان
أحدث البيانات وحتى شهر تموز(يوليو) الحالي التي نشرها موقع "داتا بورتال"، هنالك 4.88 مليار مستخدم لتلك المنصات،  أي ما يعادل 60.6 في المائة من إجمالي سكان العالم.
واستمرت أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في النمو خلال الأشهر الـ 12 الماضية أيضًا، حيث انضم 173 مليون مستخدم جديد إلى وسائل التواصل الاجتماعي منذ هذا الوقت من العام الماضي. وهذا ما يعادل نموًا سنويًا بنسبة 3.7 في المائة، بمعدل متوسط 5.5 مستخدم جديد كل ثانية.
كما أن مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي النموذجي يستخدم أو يزور بنشاط ما معدله 6,7 منصة اجتماعية مختلفة كل شهر، ويقضي ما معدله 2 ساعة 26 دقيقة يوميًا، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وبافتراض أن الناس ينامون لمدة تتراوح بين 7 و 8 ساعات يوميًا، تشير هذه الأرقام الأخيرة إلى أن الناس يقضون ما يقرب من 15 بالمائة، من حياتهم اليقظة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
إضافة إلى ذلك، يقضي العالم ما يقرب من 12 مليار ساعة في استخدام المنصات الاجتماعية كل يوم، وهو ما يعادل أكثر من 1.35 مليون سنة من الوجود البشري.
وهذا يسلط الضوء على التوسع الملحوظ الضوء على التأثير العميق لوسائل التواصل الاجتماعي على الاتصال العالمي.
أشهر منصات وسائل التواصل الاجتماعي
ما يزال "فيسبوك"، هو الرائد بلا منازع في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي، مع 2.989 مليار مستخدم نشط شهريًا. ويتبعه "اليوتيوب" و"الإنستغرام"، ويضم كلا منهما أكثر من 2 مليار مستخدم.
فيما تجاوز "تيك توك"، منصة الفيديو القصيرة سريعة النمو، علامة المستخدم البالغة 1 مليار، مما يجعلها واحدة من أسرع منصات التواصل الاجتماعي نموًا.
وبالأرقام، كان ترتيب المنصات من حيث عدد المستخدمين على النحو الآتي:
- فيسبوك: 2.989 مليار مستخدم
- يوتيوب: 2.527 مليار
- الإنستغرام: 2 مليار مستخدم
- واتساب: 2 مليار مستخدم
- تيك توك: 1.081 مليار مستخدم
- تويتر: 406 ملايين مستخدم
- سناب شات: 332 مليون مستخدم
- لينكدإن: 833 مليون مستخدم
- بنترست: 454 مليون مستخدم
الأنشطة على منصات التواصل الاجتماعي
تكشف الأبحاث أيضًا، أن الأشخاص يزورون منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتحقيق أشياء مختلفة، حيث إن مراسلة الأصدقاء والعائلة هو موضوع شائع بشكل خاص على "فيسبوك"، لكن مستخدمي "تيك توك"، ليسوا مهتمين حقًا بهذا.
بدلاً من ذلك، يزور مستخدمو "تيك توك" بشكل أساسي للبحث عن مقاطع فيديو مضحكة ومسلية.
وفي الوقت نفسه، يهتم المستخدمون على "إنستغرام" و"سناب شات" بشكل خاص بنشر المحتوى الخاص بهم، ولكن هذا النشاط أقل شعبية بشكل ملحوظ على "تيك توك" و"لينكدان".
وقد يرغب المسوقون في معرفة أن مستخدمي Pinterest، مهتمون بشكل خاص بمتابعة أو البحث عن المحتوى المرتبط بالعلامة التجارية الأكثر شعبية على الإنترنت في العالم. ينتشر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر مختلف الفئات العمرية والأجناس، فيما منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية بين الشباب هي: "تيك توك"، "الإنستغرام" و"سناب شات".
ومن الجدير بالذكر، أن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا هم أكثر المستخدمين نشاطًا، حيث يتفاعل 42 %، منهم مع وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام. ومع ذلك، فإن الناس من جميع الأعمار والأجناس يتبنون هذه المنصات الرقمية، مما يشير إلى جاذبيتها الواسعة النطاق التي جاءت على النحو الآتي لكل منصة:
أهمية وسائل التواصل الاجتماعي للشركات
لم تمر شعبية وسائل التواصل الاجتماعي مرور الكرام من قبل الشركات. تستخدم
 70 % من الشركات في جميع أنحاء العالم وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض التسويق، مدركة قدرتها على الوصول إلى جمهور واسع.
علاوة على ذلك، فإن التأثير المتزايد باستمرار لوسائل التواصل الاجتماعي في السياسة والقضايا الاجتماعية جعلها أداة أساسية لنشر المعلومات وإثارة المناقشات.
يرتبط العدد المتزايد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ارتباطًا وثيقًا بالتبني العالمي للإنترنت. اعتبارًا من نيسسان (أبريل) الماضي، كان هناك 5.18 مليار مستخدم للإنترنت في جميع أنحاء العالم، يمثلون 64.6 % من سكان العالم. من بين مستخدمي الإنترنت هؤلاء، يستخدم 59.9 % بنشاط وسائل التواصل الاجتماعي. مع استخدام أكثر من 60 %، من سكان العالم الآن بنشاط لوسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن تجاهل تأثير هذه المنصات الرقمية في تعزيز الروابط إلى التأثير على استراتيجيات التسويق، لتستمر وسائل التواصل الاجتماعي في إحداث ثورة في الطريقة التي نعيش ونعمل بها ونتفاعل مع العالم من حولنا.
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