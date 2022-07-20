الأرثوذكسي يفقد لقب غرب آسيا لصالح الصفا اللبناني

فقد فريق الأرثوذكسي لكرة القدم، لقب بطولة غرب آسيا للأندية النسوية بنسختها الثانية، بعد الخسارة في المباراة النهائية من الصفا اللبناني بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وافتتحت لاعبة الصفا يارا بو رضى النتيجة لفريقها بعد مرور 12 دقيقة على بداية اللقاء، قبل أن تعدل لاعبة الأرثوذكسي شاهيناز جبرين الكفة عند الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبعد مرور دقيقة على زمن الشوط الثاني، سجلت لاعبة الصفا إنجي سال هدف التقدم من جديد لفريقها، قبل أن تسجل اللاعبة ليا هاشم الهدف الثالث لفريقها عند الدقيقة 80.

وشهدت مراسم التتويج حضور الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم، والأمين العام لاتحاد الكرة المحلي سمر نصار، وعضو الهيئة التنفيذية للاتحاد ستيفاني النبر، ليتم تقليد لاعبات الصفا بلقب البطولة والميداليات الذهبية، فيما تم منح فريق الأرثوذكسي الميداليات الفضية.

وحصل فريق نفط الشمال العراقي على الميدالية البرونزية، بعد فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث من أمام فيروزة السوري بهدف نظيف.

وتوجت لاعبة الأرثوذكسي هيا خليل، ولاعبتا الصفا اللبناني يارا بو رضى وليا هاشم بجائزة هدافات البطولة، وجائزة أفضل حارسة مرمى فايزة محمود من فريق نفط الشمال، وأفضل لاعبة من نصيب اللاعبة شاهيناز جبرين من فريق الأرثوذكسي.