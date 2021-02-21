البيئة: نتائج سد الوالة ومحطة تنقية جنوب عمان ومياه سيل الزرقاء غدا

الخشاشنة: سيتم مراجعة العينات الجديدة والبيانات القديمة للتأكد من وجود تلوث أم لا

فرض رقابة كثيفة على تلك الأماكن لمنع أية اعتداءات عليها، لحين صدور النتائج

فرح عطيات

عمان- أعلن أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة أن “عينات سد الوالة في محافظة مادبا، ومحطة تنقية جنوب عمان، ومياه سيل الزرقاء، ستصدر صباح الغد، وبعد أن تقوم الوزراة، وبالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية بأخذ العينات وفحصها”.

وسيصار، بحد قوله “بفحص العينات الجديدة، مع مراجعة كافة المعلومات والنتائج القديمة لهذه المناطق، وإجراء المقارنات بينهما، للتأكد إن كان هنالك تلوث أم لا، وخاصة بعد ورود شكاوي الأيام الماضية من مواطنين بأن لون مياه السد قد تغير”.

ولحين صدور النتائج، أكد الخشاشنة، في تصريحات لـ”الغد” على أن “هنالك رقابة كثيفة وحثيثة مفروضة على تلك الأماكن، وبالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئية والسياحة ومديرات البيئة في المناطق، لمنع أية اعتداءات قد تحدث، ومنها على سبيل المثال تصريف سيارات النضح لموادها في مجاري المياه، والتي قد تؤثر على نوعيتها “.

وشدد على أن “التزود من مياه سد الوالة لن يتوقف لأن النتائج لم تظهر لغاية الأن، والتي قد تتضمن أو لا تشتمل على تجاوزات، تستدعي أخذ إجراءات مثل هذه”.

وكان أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة النواب الصباحية اليوم الاثنين، إن و”زارة البيئة قامت بأخذ عينات من سد الوالة لفحصها وسيتم اعلام المجلس بنتائج العينات، والتي جاءت عقب ما اثير مؤخراً، بشأن تحويل مياه الصرف الصحي الى سد الوالة، مما ادى الى تلوثه”.

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