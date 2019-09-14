“الشرق الأوسط” تشارك في ندوة حول تراث مدينة القدس

عمان – شاركت جامعة الشرق الأوسط، ممثلة برئيس مجلس امنائها، الدكتور يعقوب ناصر الدين في أعمال الندوة الإقليمية “التراث الثقافي والحضاري في مدينة القدس.. الواقع والتحديات”، والتي اختتمت أعمالها الاربعاء الماضي، برعاية وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور عبد الناصر أبو البصل.

وترأس الدكتور ناصر الدين الجلسة الثالثة في المحور الثاني من الندوة، التي حملت عنوان “مؤسسات الوقف الإسلامي والمسيحي ودورها في حماية وحفظ التراث المقدسي”، حيث أكد من خلالها المتحدثون على ان القدس غنية بالوقف الإسلامي والمسيحي، الذي يعنى باهمية المدينة دينيا، وهويتها العربية الاسلامية، إضافة إلى ضرورة العمل المشترك للحفاظ على الوقف وتعظيمه وحمايته من أي اعتداءات، وليستفيد منه هناك المقدسيون والمقدسات الاسلامية والمسيحية. وأكد الدكتور ناصر الدين، ان فعاليات الندوة، التي نظمتها وزارة الاوقاف الأردنية بالتعاون مع المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، واللجنة الملكية لشؤون القدس، والمؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس، كشفت الأهمية المتزايدة لموضوعه التي تتمحور حول الاوقاف سواء إسلامية أو مسيحية، داعيا إلى ضرورة تكثيف مثل هذه المناسبات، ذلك ان الحديث عن الاوقاف في اراضي القدس، هو حديث يتعلق بحقائق ملموسة على الأرض، والحفاظ عليها يعني الحفاظ على الحقوق الدينية والتاريخية والقانونية في المدينة المقدسة.

وتهدف هذه الندوة، التي تعقد في إطار الاحتفاء بمدينة القدس الشريف عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2019، إلى ترسيخ الوعي بأهمية المحافظة على التراث الثقافي والطبيعي في مدينة القدس الشريف، والعمل على حمايته وصونه، وفضح الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التي تطال تدمير وتخريب التراث الإنساني في مدينة القدس.

وشارك في هذه الندوة نخبة من الباحثين المتخصصين في شؤون القدس، وعدد من الأكاديميين والمفكرين المهتمين بالتراث الإنساني في مدينة القدس الشريف.