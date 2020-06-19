الكويت.. 5 وفيات و604 إصابات جديدة بكورونا

الكويت- أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل 604 إصابات جديدة بمرض كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 38678 حالة، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 313 حالة .

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا 30190 حالة بعد تعافي 678 إصابة خلال الساعات 24 الماضية.