المؤتمر العالمي لمساعدة ضحايا الألغام يبداً أعماله في عمان

عمان- افتتح سمو الأمير مرعد بن رعد، أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العالمي حول مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحروب، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال سموه في كلمة له إن الأردن كان قادرًا على تطهير أراضيه من الألغام المضادة للأفراد، لافتا إلى أن الأردن مستمر بالتزامه بتلبية احتياجات ضحايا الألغام، من خلال التشارك بين مختلف المؤسسات .

ويبحث المؤتمر أهمية إزالة الألغام والتخفيف من وطأة التهديد الذي تشكله الألغام والمتفجرات الأرضية، ومساعدة الأشخاص المتضررين والمصابين من هذه الألغام والمتفجرات.

وأكد المشاركون في المؤتمر الذي تعقده الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل بالتعاون مع وحدة دعم اتفاقية اوتاوا لحظر الألغام وبدعم من الاتحاد الأوروبي أهمية أن يكون للحكومات دور في تقديم الخدمات ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تضرروا بسبب هذه الألغام والمخلفات الحربية.

واستعرض المشاركون المشاريع التي تنفذ في عدة دول بهدف النهوض بالمصابين وخدمتهم وإدماجهم في المجتمعات والتحديات التي يواجهها الضحايا وأنجح السبل للتعامل معها.

وبحثوا أهمية اتفاقية اوتاوا في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المتضررين من الألغام والمخلفات الحربية.

— (بترا)