تغير المناخ يفاقم التحديات في الأردن

فرح عطيات



عمان- حددت استراتيجية عربية آليات “زيادة التمويل المتعلق بالمناخ، وكيفية جذب الاستثمارات ذات العلاقة في المنطقة، مع الحد مما تواجهه الدول من تحديات في الحصول على التمويلات من مختلف المصادر”.

هذه الاستراتيجية، التي يصيغ ملامحها النهائية الأردن، بالإضافة للدول العربية، “ستُسهم بتعزيز التعاون الإقليمي، والسعي نحو الحصول على التمويل المتعلق بالمناخ، وتعبئته للفترة بين 2022-2030، لتلبية الاحتياجات التمويلية المناخية للمنطقة”.

ووضعت الاستراتيجية بناء على طلب مجلس وزراء البيئة العرب في دورته الـ32، فيما وضع الأردن ملاحظاته على الاستراتيجية التي حصلت “الغد” على نسخة منها، والمتمحورة حول “ضرورة أن يكون هنالك توافق ودمج بين وثائق المساهمات المحددة وطنياً وخطط التنمية التي وضعتها مختلف الدول”.

ومن بين الملاحظات أن “الاستراتيجية لا بد أن تكون بنودها أكثر وضوحاً بشأن مسألة الصناديق التمويلية المختلطة، والآليات المالية الواجب اتباعها، والتعاون مع القطاع الخاص”.

وبحسب ما جاء فيها فإن “المنطقة العربية تواجه تحديات اجتماعية، واقتصادية، وبيئية تتفاقم بفعل الآثار السلبية لتغير المناخ، والتي ظهرت بالفعل في عدة قطاعات مثل المياه، والزراعة، والصحةـ والتي تُسهم بتعرضها لمخاطر الكوارث”.

ويبلغ عدد سكان الدول العربية أكثر من 436 مليون نسمة، %60 منهم دون سن الـ30، في وقت تعتبر فيه المنطقة واحدة من أكثر المناطق جفافا في العالم، حيث يصنف أكثر من %90 من أراضيها على أنها قاحلة.