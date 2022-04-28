عادات وتقاليد عيد الفطر من 5 دول حول العالم

أيام قليلة ويودّع المسلمون في مختلف أنحاء العالم شهر رمضان المبارك، الذي يجتهدون فيه للإكثار من الطاعات والعبادات تقرباً إلى الله.

ورصد موقع “ريلات” الأمريكي عادات وتقاليد البلدان المختلفة والفريدة في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الذي يهل علينا بعد أيام.

1. إندونيسيا

يحتفل الشعب الإندونيسي بعيد الفطر من خلال تناول كعكة تقليدية يُطلق عليها Spekkoek، وهي عبارة عن كعكة متعددة الطبقات تستخدم فيها الكثير من البهارات الإندونيسية منها الينسون والهيل.

ويعتاد الناس التسوق في العيد وتشهد صناعة الملابس طفرة زيادة بنسبة 20 إلى 30% في فترة الأعياد.

2. ماليزيا

يحتفل الشعب الماليزي في عيد الفطر المبارك بالسفر إلى بلداتهم الأصلية لقضاء عيد الفطر رفقة العائلة.

والليلة التي تسبق العيد تكون من أكثر الأيام ازدحاماً، ويزين فيها الماليزيون بيوتهم ويعدون الأطباق الشهية احتفالًا بقدوم العيد.

وتتضمن الوجبات التقليدية: Ketupat، وهي عبارة عن كعكة أرز مطبوخة في جريد النخيل، وKuih Raya وهو نوع حلويات يشبه كعك العيد أو بيتي فور.

ومن العادات الفريدة في ماليزيا فتح المنزل للضيوف أياً كانوا، حيث يعتاد الماليزيون فتح منازلهم في العيد والجميع مرحب بهم لتناول الطعام والاستمتاع رفقة أصحاب البيت.

3- تركيا

يعرف عيد الفطر في تركيا بـ”Seker Bayram”، وعادة ما تمنح الأسر الأطفال بعد صلاة العيد الحلوى التركية الشهية احتفالًا بالعيد.

ويزور الأهل مقابر أحبائهم في العيد أيضاً وقضاء الوقت المتبقي في تجمعات عائلية.

4- الإمارات العربية المتحدة

يحتفل الشعب الإماراتي بعيد الفطر، بتناول طبق الأوزي، وهي وجبة تعد خصيصاً في الأعياد، وتتكون من الأرز واللحم يتم طبخها ببطء إلى جانب الخضروات وتمثل وجبة متكاملة لا تحتاج إلى وجبات أخرى بجانبها.

5- المملكة العربية السعودية

يحتفل الشعب السعودي بعيد الفطر من خلال التجمع للصلاة، ويتم تزيين البلد بأكملها بزينة مبهجة، ويجتمع أفراد العائلة معاً لتناول وجبات العيد المميزة.

وقبل تناول الطعام يصطف أطفال العائلة لتلقي ريالات سعودية من كبار أفراد العائلة “عيدية”.