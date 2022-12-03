هل تعيش شاكيرا قصة حب جديدة؟

يبدو أن النجمة الكولومبية شاكيرا تعيش قصة حب جديدة، بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه، خصوصا أن حياتها باتت “أكثر هدوءا” بعد التوترات التي عاشتها خلال الأشهر الماضية.

بيكيه يرضخ لمطالب شاكيرا.. هل انتهى الخلاف الكبير؟

ورجحت مصادر صحفية غربية أن شاكيرا، البالغة من العمر 45 عاما “وجدت الحب من جديد، وهذه المرة مع مدربها في رياضة ركوب الأمواج، والذي لا يتجاوز عمره 24 عاما، حيث ظهرا معا في صور عديدة وكانا قريبين جدا من بعضهما البعض”.

وفي السياق، انتشرت على مواقع التواصل مجموعة صور ظهرت فيها شاكيرا أثناء الاستمتاع بوقتها في البحر، حيث بدت مشغولة بدروس ركوب الأمواج مع مدربها.