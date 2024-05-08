نجم ألمانيا ينصح بايرن بالتعاقد مع مورينيو

يعتقد ديتمار هامان اللاعب السابق وأحد كبار نقاد كرة القدم في ألمانيا أن على بايرن ميونخ التعاقد مع المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، مشيراً إلى أن الأخير يستطيع قيادة الفريق لتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ورفض تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، ويوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني، ورالف رانغنيك مدرب منتخب النمسا، فرصة خلافة توماس توخيل في تدريب بايرن الصيف المقبل.



وقال هامان لاعب بايرن في التسعينات الميلادية لموقع "ران.دي": ربما يلعب مورينو بشكل دفاعي أكثر، ولكنني عاصرته عندما كنت ألعب في إنجلترا. تغنى به لاعبو تشيلسي، معظمهم على تواصل معه حتى اليوم. وكان ناجحا بشكل لا يصدق.

وختم :على الأرجح سيكون بايرن فرصة له لتدريب فريق كبير مرة أخرى، يمكن معه الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وفاز مورينيو بدوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو وإنتر ميلان، بيد أنه أقيل من آخر 5 محطات تدريبة حل بها وهي ريال مدريد، تشيلسي، مانشستر يونايتد، توتنهام وأخيراً روما الإيطالي.