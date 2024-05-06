الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مكتبات الشارقة".. رحلة الطفل لعالم القصص والمغامرات

مكتبات الشارقة.. رحلة الطفل لعالم القصص والمغامرات
"مكتبات الشارقة".. رحلة الطفل لعالم القصص والمغامرات
  في أجواء تملؤها البهجة والمعرفة والترفيه، يجتمع الأطفال من مختلف الفئات العمرية في جناح "مكتبات الشارقة العامة"، ضمن مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وضمن عالم مليء بالإبداع والتعلم.اضافة اعلان
وتتجلى رؤية المكتبات في توفير مساحة تعليمية ترفيهية تنمي الوعي والمعرفة لدى النشء، من خلال ورش عمل تتناول مواضيع متنوعة تعزز لديهم مهارات التفكير النقدي، وتفتح أمامهم فرص التعرف على أسرار الكون ومخلوقاته.
وتقدم المكتبات أنشطة تشجع على تطوير المهارات الحركية، بالإضافة إلى جلسات القراءة بصوت عالٍ، التي تعد تجربة ثرية للأطفال. ولا تغيب عن الجناح ورش العمل المبتكرة التي تتيح للأطفال إبراز قدراتهم الإبداعية، ورحلات استكشاف أدبية تحلق بهم في فضاء الخيال من خلال الكتابة الإبداعية وبناء عوالمهم القصصية الخاصة، والتي تؤسسهم ليكونوا كتاب المستقبل.
وتتميز ورشة "الكتاب الصامت" بأنها تفتح أبواب الخيال عبر الرسومات والصور التي تروي القصص بلغة بصرية غنية، مما يتيح للأطفال تأويل القصة بأسلوبهم الخاص دون الحاجة إلى الكلمات المكتوبة. أما ورشة "اليقظة الرقمية" فتعمل على توجيه الأطفال نحو استخدام ألعاب الفيديو بوعي ومسؤولية، ومن خلال عرض فيلم قصير وورش عملية، يتعلم الأطفال فيها كيفية التعامل مع العالم الافتراضي بأمان، ويتم تسليط الضوء على أهمية الحذر من محادثة الغرباء عبر الإنترنت.
وتنقل ورشة "محطات الكتابة الإبداعية" الأطفال في رحلة عبر خمس محطات تطبيقية تشمل: محطة أنا أقرأ، محطة أنا ألاحظ، محطة أنا أفكر، محطة أنا أخطط، ومحطة أنا أصمم. وفي كل محطة، يتعلم الصغار كيفية قراءة القصص ومناقشتها بعمق، ويتم تشجيعهم على تطبيق ما تعلموه في ورش عملية تنمي مهاراتهم الإبداعية.
ولمحبي قصتي "دراجون بول" و"جراندايزر"، تعد ورشة "البطل الخارق" مغامرة مثيرة للأطفال الذين يحلمون بعالم الأبطال الخارقين، حيث يتعلمون كيفية صنع شخصياتهم الخارقة الخاصة التي تحمل رسائل قوية ومميزة من خلال قصص مصورة تنبض بالحياة.
بينما يكتشف الأطفال في ورشة "نحلة تقطر شمعاً"، عالم النحل العجيب، ويتعلمون خصائص شمع النحل ومنافعه، وبينما يستلهمون من النحل دروساً في الإتقان والإبداع، ويطورون مهاراتهم الحركية الدقيقة، فإنهم يستكشفون الأهمية الثقافية والتاريخية لشمع النحل في مختلف ثقافات العالم.
وتقدم ورشة "مختبر الشخصية المبدعة" تجربة تفاعلية تساعد الأطفال على استكشاف ذواتهم ومسؤولياتهم تجاه أنفسهم، أسرهم، ووطنهم، وتحفزهم على أن يكونوا مبدعين وملهمين للآخرين، من خلال أسئلة ملهمة تعكس شخصياتهم. بينما تشجع ورشة "نغمات عائلية" الأسر على الانخراط في مشاريع فنية تعاونية، تعزز الروابط فيما بينها من خلال الإبداع المشترك. 
أما ورشة "حكاية فنية" فتقدم للمشاركين فرصة لتعلم الأساسيات النظرية والفنية لآلة العود، في حين تأخذهم ورشة "من قلب الصحراء" في رحلة استكشافية حول الاستدامة وتراث الشيخ زايد.
وتبرز ورشة "حياكة وفلكلور" جماليات الثوب الفلسطيني وفن التطريز، وتقدم "حكاية مع سيف المسلماني" فرصة للأطفال لسماع قصص ملهمة والانخراط في تجارب ملهمة للطفل سيف المسلماني. وأخيراً، تعلم ورشة "إعادة ترميم الكتاب" المشاركين كيفية تجديد وإصلاح الكتب القديمة، مع التركيز على أهمية إعادة التدوير والحفاظ على الموارد.
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