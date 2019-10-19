تقول لا بأس بهذا اليوم، فهو على الأقل يبدو من بدايته أفضل من بداية الاسبوع، وما شهده من أحداث، لكنك خلال فترة الظهيرة توضع في موقف لا تحسد عليه لإصدار قرار يخص العمل، لكنك تنجح بالفرار منه واقناع رئيسك بما يخطر على بالك. أما في المساء فعليك الحذر أثناء تعاملك مع من تحب.

نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 8