استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

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وترتفع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 246 شهيدا، بارتقاء المعتقل الشاويش.والمعتقل الشاويش كان من ضمن الحالات المرضية المزمنة في سجون الاحتلال، وهو الشهيد التاسع في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة في 7 تشرين الأول.والشهداء هم: عمر دراغمة واستشهد في 23 تشرين الأول، وعرفات حمدان في 24 تشرين الأول، وماجد زقول في 6 تشرين الثاني، وعبد الرحمن مرعي في 13 تشرين الثاني، وثائر أبو عصب في 18 تشرين الثاني، وعبد الرحمن البحش بتاريخ الأول من كانون الثاني 2024، وآخرهم المعتقل الإداري محمد أحمد راتب الصبار في 8 شباط الحالي.