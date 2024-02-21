الأربعاء 21 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

11 مجزرة يرتكبها الاحتلال خلال يوم

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اثار العدوان الإسرائيلي على غزة
  أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، دخول سكان قطاع غزة مرحلة مجاعة حقيقية أدت إلى وفاة عدد من الفلسطينيين، في الوقت الذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 118 شهيدا و 163مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.اضافة اعلان

وبحسب مصادر فلسطينية، قال الثوابتة، "نشهد تراجعا في مسألة إدخال المساعدات إلى مناطق الشمال جراء ضرب جيش الاحتلال من يحاول إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر".

وأكد أن ما يحدث في شمال القطاع سيمتد إلى مناطق أخرى منه، مشيرا إلى تقارير صادمة تؤكد أن الفلسطينيين لا يجدون الأكل والماء.

الى ذلك، قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد الفلسطينيين بمناطق مختلفة في القطاع.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء المجازر الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ 138 على قطاع غزة، الى ارتفاع عدد الشهداء الى 29313 شهيدا و69333 مصابا منذ7 تشرين الأول الماضي، مبينة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.
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