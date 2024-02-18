إصابة 20 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

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أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 20 عسكريا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وسط استمرار الاشتباكات بأنحاء القطاع.قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ 230 عملية إنقاذ ونقل جنود جرحى من داخل غزة إلى مستشفيات إسرائيلية، منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.