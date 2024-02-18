الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة 20 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

20240105124209
قوات الاحتلال الإسرائيلي
أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 20 عسكريا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وسط استمرار الاشتباكات بأنحاء القطاع.

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ 230 عملية إنقاذ ونقل جنود جرحى من داخل غزة إلى مستشفيات إسرائيلية، منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
-1295259012

بوريل: أي عمل عسكري برفح سيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل

منذ24 ساعة
6eb1885695d7187c1d643fc868371356

هنية: لن نرضى إلا برفع الحصار وإعادة الإعمار

17 شباط 2024
6d4ZW

الأورومتوسطي: تدمير إسرائيل الجامعات يقضي على أخر مظاهر الحياة في غزة

16 شباط 2024
65cef3e637931

استشهاد 3 مرضى نتيجة توقف الأكسجين داخل مجمع ناصر

16 شباط 2024
اقرأ أيضا
424685751_3065738520230019_8990470989069992438_n (2)

"أكلنا تبن".. عندما يصبح "المجاز" حقيقة مرة لجوعى غزة

منذ 45 دقيقة
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية: حماس جزء لا يتجزأ من شعبنا

منذ1 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

حكومة نتنياهو تصوت على معارضة أي إعلان لدولة فلسطينية من جانب واحد

منذ1 ساعة
غزيون يحملون قدورا أملا في الحصول على الغذاء

بسبب الجوع الشديد.. ارتقاء الطفلة حنين جمعة في بيت حانون

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_e0f0911eb60f368f598f5f11a70a2074

مصر تكشف عن وثائق نادرة من حرب أكتوبر 1973

منذ2 ساعة
2023-10-15T100528Z_1317137673_RC2XS3A63OO4_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

بلدية غزة: الاحتلال يدمر نحو 40 بئراً و 9 خزانات للمياه منذ بدء العدوان

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن أمام مهددات الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

سمير سعادة.. وداعا!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حجر الزاوية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات النيابية المقبلة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"الملكية" و"جت" ستون عاما على الطريق وفي السماء

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات | منذ19 ساعة
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات | منذ19 ساعة
محكمة العدل الدولية

الآمال الكبيرة وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترجمات |16 شباط 2024
1708024698585582400

تهديد الحوثيين للشحن البحري: التداعيات الإقليمية والسياسة الأميركية

ترجمات |16 شباط 2024
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات |14 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

لندن

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي
 
 